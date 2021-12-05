嚇到吃手手！鄉下這東西暴漲50%　網嘆：1千元能買什麼

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著有暢銷書《我用菜市場理財法，從月光族變富媽媽》的理財作家十方（李雅雯），在粉專分享逛賣場漲價有感，「我今天去家樂福非常吃驚，因為這條抹布我一直在買，以前的價格是129元，現在變成149元，整個把我嚇到縮手，這個漲幅已經超乎我想像了。」
她還提到，現在在竹北吃一碗素食湯麵要花將近100元，物價漲幅遠遠超過薪資，「現在就算我們有調薪，一年也不過5%左右，但殊不知，物價漲幅已經接近到10%了。」令她相當感慨，也認為民眾應該投資或理財，才能面對愈來愈大的生活壓力。
該文引發不少迴響，有讀者指出小時候買波蘿麵包15元有一個手掌大，現在30元一個，放手掌還滿不了；網友表示汽車輪胎這一年漲到10%，十方也回覆橡膠期貨今年漲了8%。而漲幅最令人吃驚的竟是一杯豆漿，網友詢問「鄉下地方一杯豆漿原本10元，也漲到15元，原物料有漲那麼多嗎？」、「傳統市場板豆腐20元漲到25元」。
十方坦言，黃豆期貨的價格今年漲了5%，不過豆漿雖然只調漲5塊，看似並不多，但以10元豆漿來說，漲幅已經高達50%，無疑是漲價第一名，讓網友無限感嘆，以前袋裝豆漿1包5元，現在1杯15元，一千元現在能在賣場買到什麼東西。