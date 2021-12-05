「客家文化e樂遊」！移民署辦新住民免費資訊課程

內政部移民署近年來大力推動「新住民數位應用資訊計畫」，提供新住民免費資訊課程，並於4日舉辦「客家文化e樂遊」創意活動，結合客家文化歷史以及豐富有趣的科技體驗，帶領新住民了解客家的歷史發展。透過虛擬實境科技、模型及造景，以客家節慶文化為主軸介紹，提供從玩中學習的體驗空間，讓新住民朋友擁有更多的親子互動，讓新住民在這次的體驗過程中不僅了解到科技的奧妙、認識客家文化並創造親子共同美好回憶。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-05 10:27:20
當天參與活動的新住民表示，移民署提供的電腦課程相當多元，了解課程內容後，對課程產生興趣，立即報名課程，並期待未來移民署還能再開設更多元的課程內容。而客家活動導覽環節，新住民稱讚現場導覽人員相當的細心解說各種資訊，有許多互動設施令小朋友愛不釋手，在玩樂的過程中了解到台灣歷史及客家文化，使新住民更加了解台灣。
移民署表示，今年度提供16門資訊課程，包含Office系列軟體、Line貼圖設計、網紅行銷、手機行動支付及運動APP等內容，還有親子同樂DIY課程，製作AI機器人和環保袋及額溫卡設計與轉印等，多樣豐富的課程內容，讓新住民善用科技力量充實自己，提升自信心，創造科技生活化，還有「把課程送到家門口」的服務，利用「行動學習車」到各地開設行動教室，任何空間都能化為教室，讓學習不受限。
另外「新住民數位資訊ｅ網」提供線上學習課程，只需註冊會員即可免費隨時學習。還有「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業、教育等資訊，讓臺灣民眾和新住民都能加深對彼此文化的了解，歡迎所有新住民朋友參加！
相關資訊請參見本計畫官方網站「新住民數位資訊e網」或撥打課程免付費專線：0800-005-788，亦可洽詢各地移民署服務站。