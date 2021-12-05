雲端發票中獎怎麼知道？一張圖全搞懂　用這方法最方便

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至於30組雲端發票專屬100萬元獎項中獎字軌號碼分別為「SY51630039」、「RT85689594」、「SZ79929089」、「SZ52509752」、「SB75068877」、「SB31880990」、「SB79262661」、「RT58416994」、「SC18479335」、「RS35934282」、「SB26716120」、「RQ78288481」、「SY98244255」、「RY57007478」、「SA31230856」、「RX09658719」、「RY17870383」、「RX03591698」、「RS63865901」、「SV71239747」、「VB50236289」、「SM91609402」、「SZ68218125」、「RW44930524」、「RV56268211」、「RZ59573711」、「SE21243640」、「SG34023739」、「RT13524580」、「VB54274888」；雲端發票專屬2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎100萬組獎項中獎字軌號碼也已公布在財政部稅務入口網站。
根據財政部日前公布的中獎清冊，9-10月期電子發票對中戴子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項幸運得主計有90位，而且有60位是使用載具儲存雲端發票中獎的，其中使用手機條碼有18位、會員載具24位、跨境電商電子郵件2位、電子票證8位、公用事業載具7位、 捐贈碼1位。
而在雲端發票專屬百萬元中獎清冊中，消費項目也是五花八門，9-10月期30組中獎發票裡也有不少是在超商消費，也有利用蝦皮購物消費而來的，還有人是在Google Play上花了31元買APP，而消費金額最低的是只付10元Uber Eats外送費，就中百萬元大獎。
財政部賦稅署也提醒，9-10月期中獎發票兌領獎期間今年12月6日至明年3月7日，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，得選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。
賦稅署進一步說明，由於共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具及儲存的雲端發票，並可透過電子發票整合服務平台完成領獎帳戶設定，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及4%印花稅；未設定領獎帳戶者，且未列印電子發票證明聯，而且利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金，不僅不用擔心發票遺失，還可進行發票管理及掌握消費資訊，也會自動幫忙對獎，且中獎者在領獎期限內每日24小時都可兌領獎，不受代發獎金單位營業時間限制。
至於要怎麼用載具儲存雲端發票？賦稅署提供4步驟，首先安裝統一發票兌獎APP，然後再申請或綁定手機條碼，之後設定領獎帳戶及設定載具歸戶，就立即可享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，中獎機會還可多1次。