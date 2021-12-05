印尼塞梅魯火山噴發！至少2死41傷　居民驚慌逃離

印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）相隔一年，於當地時間4日下午2時30分（台灣時間下午3時30分）再度噴發，煙塵直衝15000公尺高空，造成至少2人死亡和41人嚴重灼傷，當地政府已迅速封鎖火山口方圓5公里範圍，並緊急疏散附近數千名民眾。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-05 10:58:34
印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，鄰近塞梅魯火山的東瓜哇省盧馬姜縣（Lumajang）的Curah Kerobokan村遭重創，儘管當局已派出救援隊，但因為村莊對外道路中斷，可能阻礙救援進度。經過一個小時的探索後，於該村落發現一具遺體，據報當時有10名礦工受困在火山周圍礦井，所幸經過救援已與其他超過300戶的居民逃進緊急避難所等候。
根據現場民眾拍攝畫面，火山噴發後冷熔岩、火山灰沖天，村莊居民倉皇逃離。《BBC》引述澳洲達爾文的「火山灰諮詢中心 」（VAAC）說法表示，像這次火山灰雲上衝1.5萬公尺高空，已經比多數飛機飛行的高度還高，除了影響能見度以外，還可能導致引擎發動機熄火；脫離山頂的火山灰去向也令人擔憂，目前正朝著西南方飄過印度洋。
此外，受火山灰與濃煙影響，鄰近多個村莊當日下午一片漆黑，嚴重灼傷的41人當中還有兩名懷孕婦女，當地官員強調現在情況危急，火山五公里內範圍已列為禁區。印尼境內共有130座活火山，塞梅魯火山海拔約3676公尺，去年12月曾一度噴發卻未見此番嚴重影響。