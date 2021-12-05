Omicron震盪股市！多元配置顯重要　外銀建議增這類投資

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雖然新毒株可能表現出一定程度的疫苗（和抗體）逃逸，但瑞銀認為完全逃逸的可能性不大。抗病毒藥物將在2022年初面市。此類藥物並不是瞄準棘蛋白來發揮作用，因此沒有理由認為它們對新變異毒株無效。之前其他看似令人擔憂的變異株並未廣泛傳播，例如今年初出現的C.1.2變種也含有大量突變，但現在只占南非感染病例的不到5%。
也因此，面對市場劇烈波動，瑞銀提醒投資者應當保持投資組合多元化，可以考慮增加對防禦性行業的配置，如貝塔值（系統性風險）約為0.8的醫療保健行業。投資者還可以增加對包括避險（對沖）基金在內的另類投資，其中許多在股市下跌時有出色表現。
至於美國總統拜登提名現任聯準會主席鮑爾再續任4年，現任美聯準會理事、偏鴿派的布雷納德則被提名擔任美聯準會副主席。瑞銀分析，此前部分美聯準會高級官員呼籲加快緊縮步伐，並指出美國經濟有過熱跡象。美聯準會最青睞的通膨指標10月份核心個人消費支出價格指數（PCE）年率升幅加快至4.1%，是美聯準會目標的兩倍多，而消費者支出和申請失業救濟人數都表明經濟增長力道強勁。
不過，瑞銀認為，鮑爾連任對收緊貨幣政策保持耐心的政策立場將延續，從美國聯邦公開市場委員會（FOMC）11月份的會議記錄表明，官員
們放慢或加快緊縮步伐，將取決於經濟數據的強勁程度。此外，市場預期美國聯準會將靈活應對最新一波疫情和omicron毒株的影響。瑞銀更預估美國消費者物價指數（CPI）年率將從2021年底的6.5%大幅下滑至2022年底的1.8%，美聯準會就更有理由在2023年之前按兵不動。在美聯
準會保持寬鬆的背景下，非傳統收益率來源具有最大的上行空間。