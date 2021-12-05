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Omicron震盪股市！多元配置顯重要　外銀建議增這類投資

▲新冠病毒新型變異毒株Omicron的出現，導致全球股市再度因避險情緒而劇烈震盪，也凸顯多元化配置的重要性。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠病毒新型變異毒株Omicron的出現，導致全球股市再度因避險情緒而劇烈震盪，也凸顯多元化配置的重要性。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真/台北報導

2021-12-05 11:23:37｜2021-12-05 11:29:00

新冠病毒新型變異毒株Omicron的出現，導致全球股市再度因避險情緒而劇烈震盪，也凸顯多元化配置的重要性。在面對市場劇烈波動，外銀提醒投資者應當保持投資組合多元化，並建議可以考慮增加對防禦性行業的配置，如貝塔值（系統性風險）約為0.8的醫療保健行業，還可增加對包括避險（對沖）基金在內的另類投資，其中許多在股市下跌時有出色表現。

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瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，由於變異毒株可能削弱當前疫苗的有效性，在多方發出警告下，譬如英國當局稱大量突變使得這個毒株與現有疫苗所針對的棘蛋白非常不同，市場的擔憂可以理解，但建議投資者不要倉促調整策略。儘管大量變種毒株報導包括突變超過30處，但需要留意的是，科學家或需要數週時間才能確定新變種毒株的易感性（susceptibility）。至目前為止，對該毒株的推論是根據100個病例得出的，這可能存在較大的誤差。

雖然新毒株可能表現出一定程度的疫苗（和抗體）逃逸，但瑞銀認為完全逃逸的可能性不大。抗病毒藥物將在2022年初面市。此類藥物並不是瞄準棘蛋白來發揮作用，因此沒有理由認為它們對新變異毒株無效。之前其他看似令人擔憂的變異株並未廣泛傳播，例如今年初出現的C.1.2變種也含有大量突變，但現在只占南非感染病例的不到5%。

也因此，面對市場劇烈波動，瑞銀提醒投資者應當保持投資組合多元化，可以考慮增加對防禦性行業的配置，如貝塔值（系統性風險）約為0.8的醫療保健行業。投資者還可以增加對包括避險（對沖）基金在內的另類投資，其中許多在股市下跌時有出色表現。

至於美國總統拜登提名現任聯準會主席鮑爾再續任4年，現任美聯準會理事、偏鴿派的布雷納德則被提名擔任美聯準會副主席。瑞銀分析，此前部分美聯準會高級官員呼籲加快緊縮步伐，並指出美國經濟有過熱跡象。美聯準會最青睞的通膨指標10月份核心個人消費支出價格指數（PCE）年率升幅加快至4.1%，是美聯準會目標的兩倍多，而消費者支出和申請失業救濟人數都表明經濟增長力道強勁。

不過，瑞銀認為，鮑爾連任對收緊貨幣政策保持耐心的政策立場將延續，從美國聯邦公開市場委員會（FOMC）11月份的會議記錄表明，官員
們放慢或加快緊縮步伐，將取決於經濟數據的強勁程度。此外，市場預期美國聯準會將靈活應對最新一波疫情和omicron毒株的影響。瑞銀更預估美國消費者物價指數（CPI）年率將從2021年底的6.5%大幅下滑至2022年底的1.8%，美聯準會就更有理由在2023年之前按兵不動。在美聯
準會保持寬鬆的背景下，非傳統收益率來源具有最大的上行空間。

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