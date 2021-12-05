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超商防疫酒精25元民眾搶翻　網教1招不白跑保證買到

▲全家超商限時推出台酒75%防疫酒精特價25元，比起原先公定價40元約打6.3折，吸引民眾掃貨。（圖／取自批踢踢）
▲全家超商限時推出台酒75%防疫酒精特價25元，比起原先公定價40元約打6.3折，吸引民眾掃貨。（圖／取自批踢踢）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-05 11:39:14｜2021-12-05 11:50:48

本土疫情趨緩，但基本消毒還是不能少。批踢踢省錢版網友指出，全家超商祭出台酒75%防疫酒精特價25元，搭配全家購物金及台灣Pay優惠，一口氣狂買11瓶只花170元，等於單瓶15元，立刻吸引網友爭相「搬貨」，聰明的網友也分享一招，先用App開「防疫地圖」查庫存，避免白跑一趟。

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▲網友分享全家祭出台酒75%防疫酒精300ml促銷，原價40元，至12月28日前特價25元。（圖／取自批踢踢）
▲網友分享全家祭出台酒75%防疫酒精300ml促銷，原價40元，至12月28日前特價25元。（圖／取自批踢踢）

台酒75%防疫酒精300ml原先售價40元，全家超商至12月28日前特價25元，根據原PO發文指出，由於使用全家點數3000點抽到購物金50元、15元，再搭配台灣Pay滿200元現折40元，總共只花170元就買到11瓶酒精，換算下來單瓶15元。據了解，目前台灣Pay現折回饋已額滿，不過防疫酒精6.3折促銷，比起公定價還是很划算。

用過的網友也熱列分享心得，出現一排歡樂推文：「台酒太香了，噴完會被攔查」、「噴完我同事以為我上班吃麻油雞」、「台酒噴完必須聞，不能浪費」、「上班震怒想買醉時，可以往空中噴一噴」，有人大推用起來感覺比較不傷手，但也有網友覺得酒味太重受不了。

有人抱怨連跑好幾間全家都撲空，其他網友立刻分享採買密技，可利用全家APP查各店庫存再出發。全家超商表示，App是在今年6月底推出「防疫地圖」功能，打開APP點選「地圖趣」，選擇防疫地圖就可查詢各店商品概況，系統每半小時更新庫存量。

▲全家App的「地圖趣」可開啟防疫地圖，查詢各分店防疫商品概況。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲全家App的「地圖趣」可開啟防疫地圖，查詢各分店防疫商品概況。（圖／記者黃韻文拍攝）

至於有人質疑App顯示有貨，到了現場卻連影子都沒看到，其他網友也回應，「有的門市是沒擺上架，上次遇過一間店員，從小房間拿出來的，問一下的話可能會有。」台酒提醒，75％酒精高度易燃，應保存在陰涼通風的環境，並遠離火源，且不要在家中囤貨，避免造成危險，適量購買就好。

▲網友曬出掃貨戰果，不過家中囤放大量酒精有危險性，建議民眾適量購買即可。（圖／取自批踢踢）
▲網友曬出掃貨戰果，不過家中囤放大量酒精有危險性，建議民眾適量購買即可。（圖／取自批踢踢）

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