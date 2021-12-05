超商防疫酒精25元民眾搶翻　網教1招不白跑保證買到

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台酒75%防疫酒精300ml原先售價40元，全家超商至12月28日前特價25元，根據原PO發文指出，由於使用全家點數3000點抽到購物金50元、15元，再搭配台灣Pay滿200元現折40元，總共只花170元就買到11瓶酒精，換算下來單瓶15元。據了解，目前台灣Pay現折回饋已額滿，不過防疫酒精6.3折促銷，比起公定價還是很划算。
用過的網友也熱列分享心得，出現一排歡樂推文：「台酒太香了，噴完會被攔查」、「噴完我同事以為我上班吃麻油雞」、「台酒噴完必須聞，不能浪費」、「上班震怒想買醉時，可以往空中噴一噴」，有人大推用起來感覺比較不傷手，但也有網友覺得酒味太重受不了。
有人抱怨連跑好幾間全家都撲空，其他網友立刻分享採買密技，可利用全家APP查各店庫存再出發。全家超商表示，App是在今年6月底推出「防疫地圖」功能，打開APP點選「地圖趣」，選擇防疫地圖就可查詢各店商品概況，系統每半小時更新庫存量。
至於有人質疑App顯示有貨，到了現場卻連影子都沒看到，其他網友也回應，「有的門市是沒擺上架，上次遇過一間店員，從小房間拿出來的，問一下的話可能會有。」台酒提醒，75％酒精高度易燃，應保存在陰涼通風的環境，並遠離火源，且不要在家中囤貨，避免造成危險，適量購買就好。