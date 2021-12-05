不提大S！汪小菲深夜曬女兒照訴辛酸　藉周杰倫歌洩心境

汪小菲和大S宣布離婚後13天，第一次對外發表心聲，心裡牽掛的仍是7歲女兒「小玥兒」，思女心切的他今（5）日凌晨2點多無法入眠，在微博曬出4年前與小玥兒在海邊玩樂的合影，發文「那年爸爸自己帶你去海邊，現在你也長大了，和爸爸長得一模一樣，想你我的寶寶」，簡短33個字述盡父女隔離兩岸無法見面的辛酸。





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▲汪小菲發文「想你我的寶寶」，表達對小玥兒的思念。(圖／翻攝汪小菲微博)

▲汪小菲凌晨發了抖音影片，配樂是周杰倫的《回到過去》。(圖／翻攝汪小菲抖音)

他隨後又在抖音PO出同款照片，發文「和爸爸小時候一樣，爸爸想你」，再度表達對女兒的思念，配樂還是周杰倫的招牌抒情曲《回到過去》，內文雖未提大S、兒子，但對一家四口的幸福時光，似乎沉浸難以忘懷。不過，汪小菲隨後又秒刪影片，網友感慨說，果然是深夜容易讓人感傷，汪小菲可能又喝醉了發文，清醒後刪掉文章。





汪小菲是著名的女兒奴，當初「汪希玥」這個名字便是他請算命師取名，希望能帶旺他和大S，他把女兒捧為天上的月亮，微博裡都是陪女兒散步、逛海邊的照片，多次表示努力工作都是為了女兒拚命，每天搭機起飛、降落都心繫著孩子，希望平安抵達，就能將小玥兒擁入懷中，離婚後他把抖音自我簡介改成「小玥兒她爸」，足見對女兒的掛念。網友質疑，汪小菲和大S雖然離婚，但共同扶養子女，應該能透過視訊和小玥兒見面，他深夜發文是否有無法表達的委屈？或許擔憂引起外界多方猜測，他已經秒刪除這條動態。





▲汪小菲用2017年的舊照，緬懷曾和女兒海邊嬉戲的照片。(圖／翻攝汪小菲抖音)