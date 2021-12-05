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總統盃舉重錦標賽開戰　楊帆順、李恩昀破紀錄奪冠

▲全國總統盃首日，備受期待的未來之星楊帆順代表高雄市鼓山高中參加高男組賽事，本次他跳級參加67公斤級，照樣稱霸，最終以抓舉115公斤、挺舉142公斤、總和257公斤奪冠。（圖／官方提供）
▲全國總統盃首日，備受期待的未來之星楊帆順代表高雄市鼓山高中參加高男組賽事，本次他跳級參加67公斤級，照樣稱霸，最終以抓舉115公斤、挺舉142公斤、總和257公斤奪冠。（圖／官方提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-12-05 12:23:52

110年全國總統盃舉重錦標賽今起一連10日，在臺南市立新營體育場室內體育館舉行，此賽事也是本年度的重點賽事，吸引全國破百名選手參賽，今開幕典禮臺南市立委賴惠員委員也出席，期勉選手全力以赴，拚出佳績。

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全國總統盃首日，備受期待的未來之星楊帆順代表高雄市鼓山高中參加高男組賽事，本次他跳級參加67公斤級，照樣稱霸，最終以抓舉115公斤、挺舉142公斤、總和257公斤奪冠。

年僅17歲的楊帆順今年在全國運動會就一鳴驚人，以總和246公斤獲得社會組61公斤級第三名，他也是全國男子組七個量級中唯一高中選手獲得前三名者，潛力無窮。

教練黃淑芬表示，楊帆順國小五年級加入舉重隊時才31公斤，身材嬌小，原本規劃他朝61公斤級發展，但最近在發育期，身高以長高到172公分，若不增加體重，力量將被限制，因此計劃讓他增重，未來暫定朝73公斤級發展。

楊帆順的實力已經遠超過高中生，本屆全中運他不僅獲得61公斤級冠軍，同時抓舉111公斤還打破大會紀錄。

受到疫情影響，今年楊帆順僅參加2020年世界青少年視訊舉重錦標賽(2020 IWF Online Youth World Cup)，一場國際賽，當時他繳出抓舉108公斤、挺舉130公斤，總和238公斤，雖創下個人最佳成績，但僅排名第5。

黃淑芬表示，本場比賽讓楊帆順自由發揮，也並未讓他降體重，未達最佳狀態；原本設定抓舉可以挑戰117公斤沒有達成，比較可惜，但楊帆順尚未身材定型，還會再發育，現階段以長遠的規劃為主，不急著讓他拚出成績。

臺南市國立白河商工的李恩昀則在高女64公斤級，以抓舉72公斤、挺舉101公斤、總和173公斤封后，同時挺舉也打破青少女組及青女組全國紀錄。

李恩昀今年10月在全國運動會，以該量級場次最年輕的選手參賽，但很可惜總和以1公斤之差只獲得第四名。教練曾上源表示：「離頒獎台只差一點點，雖有點可惜，但整體表現都有提升。我們也在全運會後進行檢討，並加強不足之處，在此賽事獲得成效，一舉打破青少女、青女挺舉全國紀錄。」

▲臺南市國立白河商工的李恩昀則在高女64公斤級，以抓舉72公斤、挺舉101公斤、總和173公斤封后，同時挺舉也打破青少女組及青女組全國紀錄。（圖／官方提供）
▲臺南市國立白河商工的李恩昀則在高女64公斤級，以抓舉72公斤、挺舉101公斤、總和173公斤封后，同時挺舉也打破青少女組及青女組全國紀錄。（圖／官方提供）

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