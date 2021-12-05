總統盃舉重錦標賽開戰　楊帆順、李恩昀破紀錄奪冠

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年僅17歲的楊帆順今年在全國運動會就一鳴驚人，以總和246公斤獲得社會組61公斤級第三名，他也是全國男子組七個量級中唯一高中選手獲得前三名者，潛力無窮。
教練黃淑芬表示，楊帆順國小五年級加入舉重隊時才31公斤，身材嬌小，原本規劃他朝61公斤級發展，但最近在發育期，身高以長高到172公分，若不增加體重，力量將被限制，因此計劃讓他增重，未來暫定朝73公斤級發展。
楊帆順的實力已經遠超過高中生，本屆全中運他不僅獲得61公斤級冠軍，同時抓舉111公斤還打破大會紀錄。
受到疫情影響，今年楊帆順僅參加2020年世界青少年視訊舉重錦標賽(2020 IWF Online Youth World Cup)，一場國際賽，當時他繳出抓舉108公斤、挺舉130公斤，總和238公斤，雖創下個人最佳成績，但僅排名第5。
黃淑芬表示，本場比賽讓楊帆順自由發揮，也並未讓他降體重，未達最佳狀態；原本設定抓舉可以挑戰117公斤沒有達成，比較可惜，但楊帆順尚未身材定型，還會再發育，現階段以長遠的規劃為主，不急著讓他拚出成績。
臺南市國立白河商工的李恩昀則在高女64公斤級，以抓舉72公斤、挺舉101公斤、總和173公斤封后，同時挺舉也打破青少女組及青女組全國紀錄。
李恩昀今年10月在全國運動會，以該量級場次最年輕的選手參賽，但很可惜總和以1公斤之差只獲得第四名。教練曾上源表示：「離頒獎台只差一點點，雖有點可惜，但整體表現都有提升。我們也在全運會後進行檢討，並加強不足之處，在此賽事獲得成效，一舉打破青少女、青女挺舉全國紀錄。」