違規畫面曝光！李國毅酒駕、違規迴轉 再吞2罰單繳四萬
藝人李國毅昨天酒駕遭逮，起因是李國毅開車行經新北市新莊區中正路時，因違規迴轉遭巡邏警員攔下盤查，員警聞到濃厚酒味，對他進行酒測，數值為0.33毫克，當場被警方扣車帶回偵訊，訊後被依公共危險罪嫌移送，並依道路交通管理處罰條例開出2張罰單。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 12:34:53
根據警方調查，4日下午3時40分，李國毅酒後開車行經新莊區中正路輔大校門口時，突然違規迴轉往迴龍方向行駛，遭到轄區警員攔下盤查，盤查後發現他涉及酒駕，因此依法扣車帶回偵訊，過程中，李國毅的態度良好、也配合製作筆錄，警方依法對他開出違規、酒駕2張罰單，並依公共危險罪移送新北地檢署。
李國毅除酒後駕車外，還涉及違規迴轉、不服稽查取締等違規事項，警方依道路交通處罰條例開出2張罰單，除了酒駕開罰外，李國毅最少還要繳納40900元的罰款。
事後，李國毅也在IG、臉書PO文致歉，表示當天中午是孩子的滿月酒，因為孩子一時不舒服，身為新手爸爸，急著想將停在對街的車開出狹小的停車場，讓太太要接手因此違規轉警察攔下，當然酒駕沒有理由，認錯配合並且接受處罰，現在才剛剛回到家，即日起會深刻反省並且永不再犯，做了不好的示範，在此向社會大眾鄭重道歉。（編輯：孫唯容）