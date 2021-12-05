詹宏志、段宜康疑涉施壓媒體　羅文嘉爆林秉樞也曾想聯繫

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羅文嘉表示，2019年他擔任黨部秘書長時，收到林秉樞履歷，經面談後，認為對方學識合格、態度積極，文章也寫得不錯，可以來黨部工作，但此事後來作罷。
他透露，有段時間林秉樞很熱心，會把寫的文章與看法分享給他，表達支持之意，但沒多久後，就再也沒有對方的消息，也不會主動去注意，直到今年農曆年間在一場活動中偶遇，才又想起這個年輕人。
羅文嘉提到，週刊報導出來前一晚，林秉樞透過一個朋友，說想跟他通電話，表示跟一位公眾人物談戀愛，但被女友的前任男友騷擾，並把消息透露給週刊，希望他能否跟週刊溝通，「我隨即回覆，這是不可能的事」。
羅說，看到許多朋友，有學術圈的，也有文化圈、政治圈的，被扯入這則新聞事件，「我很能理解他們的感受，對於我們這個世代的中年大叔，普遍都有一種愛才惜才的心情，對於認真、主動、有點才華的年輕人，都會不吝惜給予幫忙或機會，因為我們年輕時也曾這樣被對待」。
羅文嘉指出，過去30年間，他面試、進用、鼓勵、支持過很多年輕夥伴，會看他們的作品、了解他們的民主價值觀，但從不會去過問他們的感情生活或愛情觀。「我實在不願看到社會一些良善的價值與風格，因為少數的渣男、暴力男行徑，而失去對年輕人的信任」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼