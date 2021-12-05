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詹宏志、段宜康疑涉施壓媒體　羅文嘉爆林秉樞也曾想聯繫

▲ 民進黨前秘書長羅文嘉自爆，週刊報導出來前一晚，林秉樞也曾透過一個朋友想聯繫他。（圖／新頭殼）
▲ 民進黨前秘書長羅文嘉自爆，週刊報導出來前一晚，林秉樞也曾透過一個朋友想聯繫他。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-12-05 16:15:36

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞暴打案，衍生政商界出面施壓媒體案外案，民進黨前立委段宜康、PChome集團董事長詹宏志皆遭質疑曾幫林秉樞向媒體施壓報導。民進黨前秘書長羅文嘉自爆，週刊報導出來前一晚，林秉樞也曾透過一個朋友想聯繫他，希望他能跟週刊溝通，但他立即回覆「這是不可能的事」。看見陸續有認識的朋友捲入這則新聞，他表示「很能理解他們的感受」。

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羅文嘉於臉書發文指出，有朋友傳來某電視名嘴說：「林秉樞曾在民進黨中央黨部擔任寫手，是羅文嘉擔任秘書長期間把他帶進民進黨中央的」。他說，這種穿鑿附會，不是事實的說法，還是必須簡要回應一下，避免誤會。

羅文嘉表示，2019年他擔任黨部秘書長時，收到林秉樞履歷，經面談後，認為對方學識合格、態度積極，文章也寫得不錯，可以來黨部工作，但此事後來作罷。

他透露，有段時間林秉樞很熱心，會把寫的文章與看法分享給他，表達支持之意，但沒多久後，就再也沒有對方的消息，也不會主動去注意，直到今年農曆年間在一場活動中偶遇，才又想起這個年輕人。

羅文嘉提到，週刊報導出來前一晚，林秉樞透過一個朋友，說想跟他通電話，表示跟一位公眾人物談戀愛，但被女友的前任男友騷擾，並把消息透露給週刊，希望他能否跟週刊溝通，「我隨即回覆，這是不可能的事」。

羅說，看到許多朋友，有學術圈的，也有文化圈、政治圈的，被扯入這則新聞事件，「我很能理解他們的感受，對於我們這個世代的中年大叔，普遍都有一種愛才惜才的心情，對於認真、主動、有點才華的年輕人，都會不吝惜給予幫忙或機會，因為我們年輕時也曾這樣被對待」。

羅文嘉指出，過去30年間，他面試、進用、鼓勵、支持過很多年輕夥伴，會看他們的作品、了解他們的民主價值觀，但從不會去過問他們的感情生活或愛情觀。「我實在不願看到社會一些良善的價值與風格，因為少數的渣男、暴力男行徑，而失去對年輕人的信任」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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