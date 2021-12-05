彰化母子受暴2年！報警疑被刁難　家暴男驚人家世曝光

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王婦也解釋，粘男長期控制金錢，還逼她當車貸保人，所以因債務不敢逃離，但她與兒子早已身心受創，最後為了孩子，才鼓起勇氣求救並提告。
據了解，粘男現年33歲、無業，父親生前為福興鄉民代表，已故的叔叔更是知名的彰化砂石教父、前副議長粘仲仁；因此當王婦在今年7月28日向轄區派出所第一次報警，被丈夫虐待時，2名員警到場後聽信丈夫親友說詞就離去，反而讓婦人母子被丈夫報復毆打。
警方指出，王婦在7月29日又再報案指遭虐待，分局立即依規定受理並通報家暴及兒少保護案件，母子當天就獲得安置，2名員警也因處置案件不當被懲處。
警方說，但是在7月29日報案時，王婦所報家暴案沒有針對狠踹6歲童7次的相關陳述或提供相關影片，鹿港分局昨天緊急以掌握新事證為由，將粘男緝捕歸案，全案依傷害、妨害自由等罪移請彰化地方檢察署偵辦。（編輯：孫唯容）
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