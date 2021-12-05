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彰化母子受暴2年！報警疑被刁難　家暴男驚人家世曝光

▲彰化鹿港一對王姓母親與6歲兒子，過去2年間長期遭粘姓丈夫施虐毆打，甚至軟禁家中，4日晚間警方在台中市拘提粘男到案。（圖／翻攝畫面）
▲彰化鹿港一對王姓母親與6歲兒子，過去2年間長期遭粘姓丈夫施虐毆打，甚至軟禁家中，4日晚間警方在台中市拘提粘男到案。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-12-05 13:59:30

彰化鹿港一對王姓母親與6歲兒子，過去2年間長期遭粘姓丈夫施虐毆打，甚至軟禁家中，4日晚間警方在台中市拘提粘男到案；據了解，33歲粘男家族地方勢力龐大，鄰居雖知情但不敢幫忙報警，王婦首度報警時，還疑似遭家防官與轄區派出所員警刁難。

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王婦表示，粘男不出去工作，經常向王婦要錢酗酒、花用，只要討不到錢就會拳腳相向；日前，粘男剛毆打完王婦，但是餘怒未消又牽拖男童，躺在客廳沙發、連續出腳狠踹飛男童，至少7次，還出言恐嚇「不準哭」、王婦含淚拍下施虐過程。

王婦也解釋，粘男長期控制金錢，還逼她當車貸保人，所以因債務不敢逃離，但她與兒子早已身心受創，最後為了孩子，才鼓起勇氣求救並提告。

據了解，粘男現年33歲、無業，父親生前為福興鄉民代表，已故的叔叔更是知名的彰化砂石教父、前副議長粘仲仁；因此當王婦在今年7月28日向轄區派出所第一次報警，被丈夫虐待時，2名員警到場後聽信丈夫親友說詞就離去，反而讓婦人母子被丈夫報復毆打。

警方指出，王婦在7月29日又再報案指遭虐待，分局立即依規定受理並通報家暴及兒少保護案件，母子當天就獲得安置，2名員警也因處置案件不當被懲處。

警方說，但是在7月29日報案時，王婦所報家暴案沒有針對狠踹6歲童7次的相關陳述或提供相關影片，鹿港分局昨天緊急以掌握新事證為由，將粘男緝捕歸案，全案依傷害、妨害自由等罪移請彰化地方檢察署偵辦。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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