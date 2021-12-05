李國毅酒駕閉關反省　經紀人還原事件：心存僥倖

李國毅與舞者老婆甘媛琳（橘子）10月迎來第一胎女兒「威廉妹妹」，昨（4）日舉行滿月酒，李國毅酒駕被攔，驗出酒測數值0.33毫克，依公共危險罪移送新北地檢署，被罰違規迴轉、不服稽查取締2張罰單，罰款4萬元以上。經紀人向《NOWnews今日新聞》還原李國毅當時心存僥倖，做了錯誤示範，保證絕不再犯。李國毅接下來也要關閉反省，預計休息一陣子。
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-05 14:34:15｜2021-12-05 14:38:14
經紀人表示李國毅在滿月酒席喝了3瓶啤酒，原本是老婆要開車，但是女兒人不舒服，於是李國毅心存僥倖，想說先幫老婆把車從停車場開到飯店門口，大概5分鐘車程，再讓老婆接手，就在行經新莊建國一路與中正路口時，因違規迴轉被警方攔下，「酒駕就是做錯事，沒有任何理由，對此深感懊惱，保證絕不再犯。」
李國毅和老婆婚前分分合合16年，橘子曾是中華職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」成員，有雙水汪汪電眼、挺鼻及豐厚嘴唇，身材前凸後翹，纖細大長腿十分吸睛，橘子與演藝圈淵源頗深，過去當過羅志祥演唱會專屬舞者，合作對象包括林俊傑、林志穎、林明禎等藝人，圈內好友則是愷樂。
個性低調的李國毅不辦婚禮，太太是舞者、他是演員，私生活不需要再有舞台，「應該雙方家人吃個飯而已，我跟太太不喜歡萬眾矚目的感覺。」個性低調的他，甚至自己在家拍完婚紗照，「借個相機在家裡打燈，全部DIY拍完了。」升格新手爸爸的李國毅，還在學包尿布、洗澡的技能。接下來也暫時閉關反省，預計休息一陣子。