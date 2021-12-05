高嘉瑜家暴案！林秉樞：跟副局長很麻吉 調查局回應打臉
近日，民進黨立委高嘉瑜遭家暴一案，消息震驚各界，目前施暴者林秉樞，已被法院裁定收押，4日下午，高嘉瑜前男友兼助理馬文鈺，召開記者會說明經過，他痛批林秉樞「根本是惡魔」，並指控林曾自爆「與調查局副局長很麻吉」，甚至宣稱可以指揮檢調，對此，5日調查局出面澄清，表示劉復興、黃義村2位副局長，均稱「不認識林秉樞本人」，請外界不要妄加揣測，或以訛傳訛，徒增紛擾。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 15:00:16
據了解，警方二度搜索林住的飯店房間，發現一分高嘉瑜的「自白書」，馬文鈺表示，當時林秉樞毆打高嘉瑜後，逼迫高寫下自白書，內容謊稱「馬文鈺坐領乾薪、盜用公帑」等，過程甚至還錄影自娛，誇張的是，當下高嘉瑜全身是傷、不斷流血，還被林逼迫回答「自白書是自己願意寫的」，痛斥林秉樞是魔鬼。
馬文鈺還表示，林秉樞根本是「裝熟魔人」，宣稱自白書部分已經溝通好了，說他跟調查局副局長很麻吉，甚至「可以指揮檢調，裡應外合都安排好」。而針對這樣的指控，5日調查局對外澄清，表示2位副局長了解過後，均稱「不認識林秉樞本人」，請外界不要妄加揣測，打臉林秉樞的說法。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110