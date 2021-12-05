指揮中心推打莫德納送禮券！不限國籍、到北車隨到隨打
目前國內疫情尚穩定，為防堵Omicron，提升全體保護力，指揮中心呼籲民儘速接種新冠疫苗，從今（5）日開始到9日更推出「接種莫德納疫苗送100元全聯禮券的活動」，在台北車站大廳西側回廊設置「莫德納疫苗施打站」，希望能提升接種率。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 14:36:33
針對近期接種情況，指揮中心發言人莊人祥表示，昨天共接種14萬6345劑新冠疫苗，第一劑劑次人口比達78.15％，第二劑則為60.33％。
莊人祥說，今（5）日開始到9日更推出「接種莫德納疫苗送100元全聯禮券的活動」，地點在台北車站大廳西側回廊，不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者還可獲得禮品1份。
符合資格者包含，18歲以上有意願接種莫德納疫苗第一劑者，已接種莫德納疫苗第一劑間隔滿4週以上者，已接種AZ疫苗第一劑間隔滿8週以上者，都可以接種。
指揮中心指出，經考量臺北火車站為臺鐵、高鐵及臺北捷運三鐵共構，地理位置便利，出入人潮眾多，為方便即時提供民眾接種服務，提升疫苗之可近性，故選擇該站做為莫德納疫苗施打站，僅限施打莫德納，歡迎民眾踴躍多加利用。