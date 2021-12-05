螞蟻族必收！草莓甜點、肉桂捲名店市集 週五起瘋到跨年
今年四月令人垂涎三尺的肉桂捲市集，引爆超高人氣，年末甜點控市集再度出擊，竟然一次號召全台超過50家名店，不只有肉桂捲，冬季必吃的限定草莓甜點當然不可錯過，搭配司康等常溫派餅點心還有咖啡，在信義香堤廣場自2021/12/10到2022年1月2日陪你一起跨年！
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-05 17:27:49
《NOWnews》為大家整理必吃亮點！市集限定獨家登場，柳橙王子的「草莓金箔松露可麗餅」，以馬達加斯加香草卡士達配上產地直送新鮮草莓，搭配每日限量手作松露巧克力，與招牌烘乾蜜橙片並點綴上金箔，好吃到會爆醬。
同為市集現場限定品的還有Mmes L Pâtisserie甜點工作室的草莓巴斯克乳酪，及從未曝光過的隱藏司康。At My Table的玫瑰蘋果塔、Bliss捲捲的黏TT肉桂捲等。來自桃園的NOIR COFFEE&BISTRO，則將帶上焦糖肉桂司康及草莓乳酪馬卡龍。
森林甜點的「森林草莓雪Q塔」選自大湖草莓，結合香氣十足的雪Q餅，搭配蜂蜜乳酪餡料，襯托出酸甜適中的草莓香氣。甜點名店Ponpie則以「草莓蕾蒂派」，營造聖誕夜的戀愛氣息。
Sheryl's recipe of Life嗜甜女子的草莓生乳酪，嚴選法國奶油乳酪製作，柔順輕盈。而頂著白帽子的肉桂捲則是來自Sweet percent百分之甜，獨家乳霜奶油調配成獨特風味。
深耕台灣近10年的英國奶奶，將帶來原味、蔓越莓、巧克力等英式手工道地司康；還有永康街名店悄悄好食，甚至有多種淋醬口味的司康作品，一起大展身手。
台灣甜點電商平台甜點控，本次與有趣市集、咖啡爽節、顆顆書店三方聯手，打造漫步在華麗閃耀的聖誕樹下，堪稱今年最大的甜點市集，連草莓控都不敢相信有這麼令人滿足的事！無論是經典草莓甜點，或冬季限定的快閃新品，還有派類糕餅與常溫蛋糕等各種甜點，走一趟信義區甜點控市集挑戰全部吃下肚。