緬甸安全部隊駕車衝撞抗議民眾　部分傷者失去意識

（中央社仰光5日綜合外電報導）根據2名現場目擊者說法，緬甸安全部隊今天早上駕車衝入仰光反政變抗議行動人群中，至少6名抗議民眾遭逮捕，數十人受傷，其中部分民眾傷勢嚴重，頭破血流，失去意識。
文/中央社
2021-12-05 15:08:15
路透社報導，緬甸2月1日爆發政變迄今，儘管有超過1300人遭到殺害，反軍事政變的抗議行動仍持續進行。零星的抗議行動通常由小團體發動，他們對諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府遭推翻和恢復軍事統治一事表達反對。
緬甸最大城仰光今天出現「快閃」抗議行動，不過才開始沒幾分鐘，軍方就駕車衝撞，目擊者向路透社表示，警方逮捕了幾名民眾。
一名因安全因素要求匿名的抗議民眾透過電話向路透社表示：「我被撞倒在一輛卡車前，一名軍人用步槍打我，我出手防衛把他推開，他立刻向我開槍，我左躲右閃地跑走，很幸運地逃過一劫。」
2名目擊者指出，一台軍方占用的民用車輛從後方撞上快閃抗議民眾，還追趕零星的抗議民眾，逮捕並毆打他們。根據目擊者說法，若干民眾頭部受傷，傷勢嚴重，失去意識。
執政軍政府發言人今天並未接聽媒體針對此事請求置評的電話。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1101205