現身力挺高嘉瑜！不惜槓上政商界 網讚馬文鈺：有情有義
近期，立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發喧然大波，社會各界紛紛關注此案，而高嘉瑜前男友兼助理馬文鈺，也於4日下午召開記者會，挺身而出說明事發經過，怒斥林秉樞「根本是惡魔」，同時揭露事發前，希望幫高嘉瑜討回私密照等，並痛批背後幫助林秉樞的人，為此不惜槓上政商界，也要現身說分明，此舉博得許多網友讚賞，認為馬文鈺「有情有義」，讚他是「最佳前男友」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 16:05:07
據了解，馬文鈺與高嘉瑜交往近20年，分手後依然保有深厚情誼，高嘉瑜也曾公開讚賞馬文鈺，說他「文筆跟想法都比我聰明」，而面對20多年的好友、前女友遭欺侮，4日馬文鈺現身記者會，高聲痛批、揭露林秉樞惡行，霸氣幫高嘉瑜討公道，言詞間更不惜槓上政商界，此舉在批踢踢(PTT)引起網友討論。網友們紛紛認為「家人被欺負當然要力挺」、「真男人+1」、「最佳前男友沒有之一」、「有情有義」。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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