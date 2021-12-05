林秉樞案延燒！詹宏志辭國策顧問 府：蔡英文尊重決定
PChome集團董事長詹宏志遭爆因立委高嘉瑜受暴事件向周刊施壓，詹宏志昨晚發約2000字聲明稱「獵巫、指控和議論可以結束了」。詹宏志今（5）日再發表聲明，將辭去國策顧問。總統府發言人張惇涵指出，蔡英文總統及總統府尊重詹董事長的決定。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-05 15:56:34｜2021-12-05 16:28:58
詹宏志今下午發表聲明表示，接受總統府聘任國策顧問，是希望從民間工作對政府有所幫助，但現在自己不但沒有貢獻，還因為個人捲入的是非連累府方出面說明，因此將辭去國策顧問。
張惇涵說，詹宏志已向總統府秘書長李大維表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹的決定，並感謝詹宏志過去所提出的政策建言，雖然辭任國策顧問，但總統府仍期盼詹不吝對於政策提出寶貴的建議。
張惇涵還說，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。
※【NOWnews 今日新聞
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