花3小時通勤也要上到課！新二代培力課程發表會圓滿落幕

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成果展活動中，初階戲劇班帶來以緬甸文化為主題的神話故事「月食」演出，進階戲劇班則以「疫起打病毒」為主題，呈現疫情下的新住民家庭生活，精彩且自信的演出，獲得滿堂彩。此外，現就讀國小四年級、國中七年級，初階戲劇班新二代學員小虹、青春期班小祈的爸爸也特別受邀來到現場，與大家分享課程帶給女兒的改變。
小虹與小祈的爸爸說，因為妻子來自越南，在文化背景、孩子教養觀念上有些不同，必須時常與妻子溝通；在孩子的學習上，因為兩姊妹比較害羞、安靜，在學校與同學相處時，總是沒有自信，害怕表達自己的意見。正愁不知道如何引導女兒們的爸爸，透過移民署新住民培力發展資訊網得知伊甸與國泰慈善基金會共同舉辦的新住民二代多元智慧培力課程後，就立刻報名參加，連續參加多年，獲得滿滿的成就感和成長。
因為家住桃園楊梅，搭乘大眾運輸工具至萬華上課來回需要近3小時車程，每週爸爸媽媽以輪流或同行的方式親自陪同，在孩子上課時，也會待在一旁給予支持。3年多下來，因為戲劇課，姊妹倆漸漸能勇敢表達自己的想法。回憶起印象中看見姊妹倆轉變最大的課程，「我想應該是暑假期間舉辦的團隊合作工作坊吧！」爸爸表示，為期三天兩夜的課程，是孩子第一次離開家中與同學在外過夜，遇到任何問題，都必須自己想辦法處理，回家還會分享活動中的趣事，很開心自己的孩子沒有退卻，能看見她們的進步，放心許多，即便路程再遙遠、再辛苦也都值得了。
伊甸新移民家庭成長中心主任朱莉英表示，多數的新住民家庭因語言、文化背景的差異，在孩子的教養觀念上容易有落差，再加上若父母平時工作忙碌，陪伴孩子的時間少，長期疏於照顧的情況下，容易造成親子間的溝通隔閡，也會影響孩子的自信心。因此，伊甸積極培育新住民二代多元文化及良好品格，從自我覺察開始訓練新住民二代之決策力、創造力、社群力、冒險力、問題解決力、連結力、知識力等七大優勢能力，從課程中培養自信心，並邀請家長一同參與課程，活絡親子關係。歡迎對課程有興趣的民眾來電詢問（02）2230-0339。