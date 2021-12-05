澳洲地方大選驚見「習近平」競選！外媒諷：誰會這麼蠢
中澳關係持續緊張之際，澳洲新南威爾斯州（New South Wales）轄下3個行政區正準備舉行市長、市議員選舉。預計要選出2位市長與109席市議員。沒想到，位於澳洲的沃隆岡（Wollongong）街道上竟然出現了中國國家主席習近平的競選看板，還直接貼在地方市議員的競選看板旁，地方居民爆發不滿同時，當地記者更發文諷刺「到底誰會這麼蠢？」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-05 17:06:55
澳洲《ABC》（Australian Broadcasting Corporation）資深地方記者麥克拉倫（Nick McLaren）透過推特曬出這張沃隆岡街道懸掛的競選看板，只見左方的地方代表是第3選區參選連任的市議員馬丁（Ann Martin），但右邊卻出現了類似設計、擺上大頭照的中國最高領導人「習近平」的看板，荒謬畫面也讓麥克拉倫忍不住吐槽「顯然中國共產黨的黨主席也在競選沃隆岡第3選區的市議員選舉。不過說真的，到底誰會這麼愚蠢？」。
貼文曝光後引發不少當地網友不滿，甚至有網友在其他地方參選人的選舉看板旁發現了類似的「習近平」看板，「這到底是誰出的策略？」、「別小看習近平，他曾在選舉中獲得100%的選票」、「習近平現在連澳洲的權利都想要嗎？」、「到澳洲就能明白什麼叫真選舉」、「難道選舉委員會沒人認得出來這是習近平嗎？」。
綜合澳媒報導，這場選舉在澳洲新南威爾斯州的內伊拉瓦拉（Illawarra）區內3個城市舉辦地方選舉，除了沃隆岡市將選出新任市長外，還會選出51名市議員，而該區總共109席的席次數也吸引了伊拉瓦拉區超過百名候選人共同角逐。