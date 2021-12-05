COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高嘉瑜首現身公開活動　談家暴「人生最大挫折」

▲民進黨立委高嘉瑜今（5）日出席公開活中表示，這次經歷是她人生中最大的挫折。(資料圖／記者呂炯昌攝)
▲民進黨立委高嘉瑜今（5）日出席公開活中表示，這次經歷是她人生中最大的挫折。(資料圖／記者呂炯昌攝)

記者王敏旭／台北報導

2021-12-05 17:25:15｜2021-12-05 17:33:21

立委高嘉瑜遭到男友施暴後，今（5）日首度參加公開行程，出席「公投轉大人」座談會。高嘉瑜說，這次經歷是她人生中最大的挫折，過去人生非常順遂，可說沒有遇過壞人，但不經一事、不長一智，很多事都要深思熟慮，當然也包括「公投綁大選」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高嘉瑜表示，人生過程中總是會有很多經歷與挫折，她一路從北一女、台大、議員、立委，經歷這次風雨也是人生的挑戰，如何成長、學習到更多，是每個人的功課，感謝老天爺給她功課，不然她一生太平靜、太順遂。

高嘉瑜說，很多學生充滿熱情、理想，對於事情都很樂觀，但是沒想到很多事情也不是這麼表面看的這樣，要多深思熟慮。公投綁大選就是希望大家深思熟慮，想法不能太單純、直觀，表面覺得很好、一舉兩得，但後面有很多複雜因素、成分與感情在裡面。

高嘉瑜表示，公投是透過理性溝通方式，討論國家政策，大家要學習成熟、負責、深思熟慮，這件事也對自己講。但相信面對政策，年輕人看得更透徹，且透過更多人討論，就可以了解到自己沒想到的事情。

高嘉瑜也說，她自己都是關起門自己想、決定，這是不對的。很多事情是要很多人給意見、需要跟別人討論，才可以看到自己盲點，公投就是眾人智慧對政策、對理性思辨與討論，過程中可以學習與思考。

「現在很多假新聞、帶風向。」高嘉瑜指出，隨著時間真相就會浮出來，真的假不了、真金不怕火煉，反正騙人總是時間一到就會東窗事發，因為騙人是一時、長久的是沒辦法，很多政策面需要時間去考驗，她這樣講「大家都理解啦」。

不過高嘉瑜離開活動時，遭媒體追問家暴事。高嘉瑜僅說，目前正在司法偵查中，案情會交給律師說明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
44.59%55.41%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀