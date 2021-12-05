高嘉瑜首現身公開活動　談家暴「人生最大挫折」

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高嘉瑜說，很多學生充滿熱情、理想，對於事情都很樂觀，但是沒想到很多事情也不是這麼表面看的這樣，要多深思熟慮。公投綁大選就是希望大家深思熟慮，想法不能太單純、直觀，表面覺得很好、一舉兩得，但後面有很多複雜因素、成分與感情在裡面。
高嘉瑜表示，公投是透過理性溝通方式，討論國家政策，大家要學習成熟、負責、深思熟慮，這件事也對自己講。但相信面對政策，年輕人看得更透徹，且透過更多人討論，就可以了解到自己沒想到的事情。
高嘉瑜也說，她自己都是關起門自己想、決定，這是不對的。很多事情是要很多人給意見、需要跟別人討論，才可以看到自己盲點，公投就是眾人智慧對政策、對理性思辨與討論，過程中可以學習與思考。
「現在很多假新聞、帶風向。」高嘉瑜指出，隨著時間真相就會浮出來，真的假不了、真金不怕火煉，反正騙人總是時間一到就會東窗事發，因為騙人是一時、長久的是沒辦法，很多政策面需要時間去考驗，她這樣講「大家都理解啦」。
不過高嘉瑜離開活動時，遭媒體追問家暴事。高嘉瑜僅說，目前正在司法偵查中，案情會交給律師說明。
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