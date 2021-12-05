拉脫維亞友台主席：國際承認台灣之日終將到來

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福燦受訪時說，這雖然是他第4度訪台，但此行是他在疫情期間首度踏上台灣這塊土地。他回憶，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始在波羅的海蔓延時，台灣馳援醫用口罩，光是拉脫維亞就收到7萬多個口罩，這對拉脫維亞而言，是相當重要的一刻。
談到波海三國與台灣的異同時，福燦的話題離不開對抗威權體制的過往。他說，拉脫維亞社會同質性高，不喜歡受到威脅；畢竟在蘇聯統治時期，拉脫維亞人就是在專制政權下過活，「我們清楚這是怎麼回事」。
福燦說，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛與台灣共享民主、法治、人權等價值，這三國與台灣唯一差別在於，波海三國為脫離蘇聯奮鬥多年，並等待適當時機，終能於1991年秋天「再次」獨立，獲國際認可國家地位，台灣卻無此機會。
他表示，台灣仍需做好準備、等待機會，「在我看來，不知道機會何時到來，但我確信機會終究會來」。
楊森則說，民主、獨立及自由深植愛沙尼亞人的基因，經過蘇聯長期統治後更是如此。對愛沙尼亞而言，台灣是社會開放、經濟繁榮的民主政體，愛沙尼亞與台灣距離遙遠，卻同樣面臨「無法預測」的鄰居。
楊森強調，愛沙尼亞支持兩岸和平、雙邊談判及台灣人民自決，但如果中國大陸對台發動軍事攻擊，「我當然希望愛沙尼亞與其他國家一同捍衛台灣」。
波海三國裡，立陶宛與台灣的關係顯然走得最快，不過，福燦說，現狀並非恆久不變，拉脫維亞友台小組將循序漸進，一步一步地推進與台灣關係。
福燦出身學術圈，2005年與台灣結緣並促成雙邊大專院校簽訂協議，安排拉脫維亞學生來台取經國家經濟建設計畫，這些學生學成後，確實將台灣經驗帶回國落實。對他而言，台灣及拉脫維亞研究機構間的合作至關重要此外，台灣以創新思維為根基，推動經濟及社會發展，也是拉脫維亞可向台灣借鏡之處。
楊森則認為，俄羅斯對外祭出的威脅以網絡攻勢為主，愛沙尼亞與台灣可合作強化網路安全；他也期盼雙邊在教育、新創企業及投資方面，與台灣深化夥伴關係。
楊森強調，愛沙尼亞因歷史因素對台灣的處境感同身受，目前能做的，就是向歐洲聯盟（EU）表達愛沙尼亞對台的立場，「你們並不孤單」。（編輯：林克倫）1101205