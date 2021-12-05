天心同框「小天心」劉品言 《最佳利益》續集狂燒1.5億
律政職人劇《最佳利益》明年推出《最佳利益2-決戰利益》、《最佳利益3-最終利益》，除了原班人馬天心、溫昇豪、楊銘威、田羽安、鍾承翰、夏靖庭、曾珮瑜，第二季還力邀金獎固定班底禾浩辰、邱凱偉、陳庭妮、劉品言演出，其中在《火神的眼淚》作為女力崛起代表的女消防員陳庭妮，這次轉職擔任律師，與邱凱偉（Darren）飾演一對兄妹，並和天心發展成革命情感濃厚的無血緣姊妹，一同證明只要有實力無關乎性別，任何人都能成為職場佼佼者。此外，天心也將與擁有「小天心」之稱的劉品言首度同框合體。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-05 22:00:00
《最佳利益》第二、三季總製作費高達1.5億台幣，由八大、台灣大哥大、百聿數碼創意、黑劍電視節目製作聯合出品，獲文化部電視連續劇及旗艦型電視劇補助3000萬元，經歷疫情停拍將近3個月後復拍，為了防疫及保護幕前幕後工作人員，購買超過2000組快篩劑，得以順利拍攝，並且打造50多個場景，甚至上演槍戰動作戲，幕後團隊更是原班人馬上陣。
金牌製作人陳慧玲與從事5年法務服務工作的林立書導演、鄒奕笙導演，以及台大、東吳法學系編劇林珮瑜、陳文梓再度運籌帷幄，從田野調查到劇本完成花了將近3年的時間，改編24個真實案件、超過20種死法，駭人聽聞社會案件搬上螢幕寫實呈現，每個單元找來楊貴媚、許傑輝、游安順、田麗、林嘉俐、修杰楷、李玉璽、是元介等近百位實力派演員，堪稱集結台灣一線演員最多的影集。