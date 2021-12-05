彰化男對妻兒施虐2年！狠踹男童辯不聽話 遭檢聲押禁見
近日，彰化縣發生一起家暴案件，一名粘姓男子，涉嫌連續2年對王姓妻子、6歲繼子施暴，之後施虐影影片被PO網後，可以清楚看見6歲小男童，被粘男連續狠踹7腳，導致頭部臉部都是傷，引起社會各界矚目。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 20:43:00
彰化警方於本月4日晚間，在台中將粘男拘提到案，5日並依傷害、妨害自由等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，而粘男被移送時，全程不發一語，據悉，他向警方供稱確實有動手，但卻推託是男童不乖，對案情避重就輕。晚間檢方複訊後，認定其涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。
據了解，粘男對王女與繼子施暴長達2年，後來王女求助網紅正義哥徐奕，整起案件才曝光，甚至看見粘男對男童施暴的過程影片，讓眾多網友氣憤不已。而過去，王女就曾向警方報案，本月3日，王女又再度報案，警方於4日將粘男帶回偵訊。目前彰化縣府社會處已介入，並依觸犯兒少法向檢方提起公訴，而粘男雖坦承動手，但卻稱是男童不聽話才教訓，對案情避重就輕，晚間檢方複訊後聲押。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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