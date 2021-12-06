林美秀、許富凱因畫結緣 治癒笑容受封「太陽系母子」
林美秀、許富凱在《孟婆客棧》搭擋演出母子，變成一大亮點，網友眼尖發現，兩人笑容如向日葵般溫暖治癒、傳遞正能量，神韻簡直一模一樣，受封「太陽系母子」。其實這對母子檔一開始是臉書好友，談到兩人相識緣分，許富凱說：「美秀姐說喜歡聽我唱歌，因此我們常在對方的社群平台互相留言互動，聽到美秀姐開畫廊，我也買了兩幅『秀畫』的畫，掛在公司，且很多朋友都託我買畫，所以我們一開始的互動是『畫』。」他形容戲一開拍，美秀姐真的就像自己的媽媽一樣，很自然，與生活中跟自己的媽媽的互動也有點雷同。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-06 10:30:00
林美秀則說兩人最像母子的地方就是很有「土性」，台語都講得不錯，打趣：「有時三八的個性也很像。」她親暱地喊許富凱為「阿凱」，笑喊：「彷彿感覺與他認識很久，但其實是不認識的。」她也誇讚與許富凱第一次對戲，認為他很自然，沒有任何的包袱，是個不錯的孩子。許富凱笑喊：「本來不知道與美秀姐演母子，後來進組後才發現，我倆大叫真是最棒的緣分。」
林美秀在《孟婆客棧》為許富凱婚事可是操碎了心，曾懷疑兒子喜歡狄玫，驚嘆：「原來我的寶貝兒子喜歡這樣有年紀的女人。」甚至幻想起兩人婚事，千方百計想要破壞。在昨（5）晚播出的單元「彼岸花開」裡，林美秀接到轉世通知書，希望在7日內看兒子成婚，許富凱為了讓母親無憾轉生，拜託方宥心假扮他的女友，與他舉辦一場假婚禮。《孟婆客棧》每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每周一至周五晚間6點26分播出。