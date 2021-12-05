COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

胡冠威4局封鎖對手　桃園市奪台彩威力盃隊史第5冠

▲ 桃園市奪台彩威力盃隊史第5冠。（圖／NOWnews拍攝）
▲ 桃園市奪台彩威力盃隊史第5冠。（圖／NOWnews拍攝）

生活中心/綜合報導

2021-12-05 20:00:00

2021年第九屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，一連四天的精彩賽事在今（5）天正式落幕了，來自各縣市的年輕小將們，都拿出拼戰精神希望抱得百萬獎金與冠軍頭銜，今年在激烈的競爭下，最終是由桃園市拿下了冠軍，並一口氣抱走了打點、投手、最有價值球員等多項個人獎項。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年的冠軍賽是由桃園市與台北市兩隊交手，也是兩隊睽違5年再次冠軍戰碰頭，桃園市隊派出王牌左投胡冠威先發，靠著胡冠威投打發揮，不僅今天先發投4局零失分，打擊上更是相當有貢獻，單場擊出2支安打、1分打點，終場桃園市便以10比0擊敗台北市。

桃園隊過去8屆勇奪4次台彩威力盃冠軍，去年很可惜的在冠軍戰落敗，只帶回了亞軍的成績，今年冠軍賽胡冠威完投4局，僅被敲出1支安打，帶著桃園市隊重返榮耀，勇奪百萬獎金與冠軍頭銜，替第九屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽畫下完美的句點。

今年的花蓮台彩威力盃，冠軍由桃園市隊拿下，其次亞軍為台北市、季軍為南投縣，殿軍則是高雄市，在個人獎項的部分，桃園市小將胡冠威，投打表現優現，累計共有11分打點，抱走了最有價值球員獎以及打點獎，全壘打獎則是由南投縣的全灑儒獲得，個人累計有一支帶有三分打點的紅不讓，投手獎則是桃園市的許梓亦，累計6又3分之2局零失分的投球表現，另外，打擊獎第一名則是由桃園小將張睿哲拿下，15個打數累計8支安打，打擊率高達5成33，也因為桃園優異的表現，讓桃園市教練紀順彬獲得最佳教練獎。

這次威力盃順利落幕，立法委員傅崐萁也特別趕到頒獎典禮現場，給這些年輕小將們勉勵，傅崐萁提到，棒球是台灣人站上國際舞台很重要的項目，希望這些選手們都能持續保持生活習慣，跟運動方法，持之以恆一定有機會在球場上發光發熱。

台灣彩券公司發言人黃志宜也提到，威力盃賽事能夠順利，除了要感謝這一位有愛心的花蓮鄉親熱心捐款外，也要感謝學校的校長、主任、教練、老師還有家長，因為他們尋找各種資源，讓小球員們打球更快樂、更平安，希望這些小球員回到學校的時候，能深深地跟他們說謝謝，也期待下一屆的威力盃賽事能更加精彩、熱鬧。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
44.42%55.58%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀