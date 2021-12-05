胡冠威4局封鎖對手　桃園市奪台彩威力盃隊史第5冠

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桃園隊過去8屆勇奪4次台彩威力盃冠軍，去年很可惜的在冠軍戰落敗，只帶回了亞軍的成績，今年冠軍賽胡冠威完投4局，僅被敲出1支安打，帶著桃園市隊重返榮耀，勇奪百萬獎金與冠軍頭銜，替第九屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽畫下完美的句點。
今年的花蓮台彩威力盃，冠軍由桃園市隊拿下，其次亞軍為台北市、季軍為南投縣，殿軍則是高雄市，在個人獎項的部分，桃園市小將胡冠威，投打表現優現，累計共有11分打點，抱走了最有價值球員獎以及打點獎，全壘打獎則是由南投縣的全灑儒獲得，個人累計有一支帶有三分打點的紅不讓，投手獎則是桃園市的許梓亦，累計6又3分之2局零失分的投球表現，另外，打擊獎第一名則是由桃園小將張睿哲拿下，15個打數累計8支安打，打擊率高達5成33，也因為桃園優異的表現，讓桃園市教練紀順彬獲得最佳教練獎。
這次威力盃順利落幕，立法委員傅崐萁也特別趕到頒獎典禮現場，給這些年輕小將們勉勵，傅崐萁提到，棒球是台灣人站上國際舞台很重要的項目，希望這些選手們都能持續保持生活習慣，跟運動方法，持之以恆一定有機會在球場上發光發熱。
台灣彩券公司發言人黃志宜也提到，威力盃賽事能夠順利，除了要感謝這一位有愛心的花蓮鄉親熱心捐款外，也要感謝學校的校長、主任、教練、老師還有家長，因為他們尋找各種資源，讓小球員們打球更快樂、更平安，希望這些小球員回到學校的時候，能深深地跟他們說謝謝，也期待下一屆的威力盃賽事能更加精彩、熱鬧。