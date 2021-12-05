T1／海神逆轉特攻　胡瓏貿：開季2連勝很重要

熱身賽狂輸15分，高雄全家海神在開季首次交手要回顏面，今(5)日在新北中信特攻主場以87:69逆轉收下開季2連勝，海神一哥胡瓏貿表示，今天是很好的例子，開機暖得慢，但大家沒放棄，「開季2勝0敗是非常重要的事情。」
記者鍾東穎/新北報導
2021-12-05 20:46:53｜2021-12-05 20:58:02
海神上半場一度落後到雙位數，易籃後單節得分都突破20分大關，還壓制特攻單打獨鬥的攻勢，洋將庫薩斯狂抓28分19籃板，胡瓏貿繳出次高13分8籃板5助攻，亞洲外援布銳克曼也有12分10籃板7助攻。
相比熱身賽輸球，海神今以18分之差要回顏面，胡瓏貿賽後表示，「今天是給我一個機會，上次我的表現非常糟，大家也很好奇我發生什麼事情，說實話這場比賽是很好的例子，我們開機暖得非常慢，但所有人一步一步。」
「大家很團結把分數追上，沒有放棄，一直在高壓的比賽中撐住，球員甚至有抽筋的情況，我們非常努力，把艱難的比賽贏下來，開季兩勝零敗是非常重要的事情。」胡瓏貿說。
特攻昨日遭台啤英熊絕殺，海神總教練布蘭登（Brendan Joyce）也有心理準備，相信今天強度會很高，很開心團隊最後打回勝利，「能在客場2連勝，對氣勢有很大的幫助。」