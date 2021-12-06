《天堂M》一日雙青變熱血沸騰　殺生丸PK百鬼丸誰會贏？

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資深玩家、實況主丁丁當時幫其中一位青變玩家「百鬼丸」轉播與記錄。據他所知，當時台服已有2、3位玩家在拚青變，當天「百鬼丸」也已屆青變的保底，原本預計在當晚搞定，成為台服第一位青變，有趣的是，同時在拚青變的另一位玩家「殺生丸」，卻在同日中午捷足先登，搶先一步青變。丁丁笑說：「我整個下午LINE都響個不停。」不過台服也因而在11月10日那天超越了韓服，一日內誕生兩位青變，讓許多玩家大感振奮。
「台灣玩家一直以來的夢想，希望能夠跟韓版或日版的玩家一同跨服較勁。」丁丁也提到，自己是直播主、也是一名《天堂M》玩家，其實興奮的還是台灣有人能夠青變，因為韓服只有一個，而台灣一天就出了兩個，展現出台灣人超強實力。
遊戲橘子為了慶祝台服誕生首位青變玩家，第一時間也推出應景的慶典活動，像是全伺服器一連五天送高級變身抽卡券3張，此外還有副本「消滅吉爾塔斯的分身」，以及吉爾塔斯BUFF銅像等。
而玩家最好奇的還是青變的能力，遊戲實況主「令狐沖爺爺」(後簡稱爺爺)上週用「殺生丸」青變角色試玩，影片中能看到，三重矢下拉不會扣魔，連爺爺都忍不住說，「魔完全不會掉好扯喔，超級誇張！」
有玩家問「殺生丸」2萬的血是不是可以一打二，爺爺坦言，還是要看敵人是誰，「不是太頂尖的，可能一打三、一打五、一打20都沒問題。」至於假設「殺生丸」、「百鬼丸」有機會PK誰會贏，爺爺認為，殺生丸目前的勝率較高，因為「殺生丸」目前多一招衝暈，若暈到就贏了，但若先被「百鬼丸」上到精準，還是有機會被打飛。