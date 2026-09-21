氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，近期受微弱東北風影響，各地天氣大致晴朗穩定，尤其中秋連假期間，白天偏熱、夜間微涼，中午紫外線偏強，中南部及花東山區偶有短暫雨，中央氣象署今（21）日一早已針對高雄、屏東發布大雨特報。另外，第24號中颱「杜鵑」今日將影響日本關東，最新路徑將大迴轉，造成當地豪雨強風威脅，而最新模式顯示下週一至週三（28日至30日）台灣附近可能有熱帶系統活動，實際風雨影響仍須持續觀察。
日夜溫差大！白天晴朗、早晚涼 東半部偶有短暫雨
吳德榮表示，昨（20）日各地天氣穩定，各地最高溫約34至36度；今（21）日清晨截至4時42分，平地最低溫約20至24度，至於今日氣溫部分，北部20至34度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至34度。
最新歐洲（ECMWF）模式顯示，今、明（21、22）日受到微弱東北風影響，水氣偏少，各地大致晴朗穩定，白天氣溫偏高，夜間則較為舒適微涼。中午前後紫外線偏強，民眾外出應留意紫外線過量及危險級的情況。
降雨方面，中南部山區及花東山區仍有零星局部短暫雨機會，其他地區整體維持穩定天氣。
最新模式模擬顯示，週三至週日（23至27日），台灣附近風向將逐漸轉為偏東風，東側水氣略為增加。西半部天氣以晴時多雲為主，中南部山區午後偶爾可能出現局部短暫降雨。
東半部則呈現多雲時晴的天氣型態，期間有局部少量降雨機率，整體而言各地仍會維持白天偏熱、夜間微涼的特徵。
簡單來說，中秋連假的天氣，中南部及東部有可能出現局部短暫降雨，但白天仍維持偏熱天氣型態，只是要注意早晚溫差大，記得加件外套。
杜鵑颱風逼近日本！路徑大迴轉 下周熱帶系統恐影響台灣
根據氣象署最新（21日2時）「路徑潛勢預測圖」顯示，第24號中颱「杜鵑」目前位於日本南方海面，路徑逐漸轉向東北，持續朝大迴轉方向移動。
吳德榮指出，今（21）日杜鵑暴風圈仍將掠過日本關東地區，當地恐受到豪雨及強風威脅，近期若有前往日本相關地區的旅遊或交通行程，需留意颱風動態及天氣變化。
除了杜鵑颱風之外，吳德榮也提醒，最新（20日20時）各國模式模擬顯示，下週一至週三（28至30日）台灣附近可能有熱帶系統活動，至於是否會對台灣造成威脅，目前各國模式仍未取得一致結果。
其中，歐洲（ECMWF）模式模擬下週一（28日）20時，該系統已進入巴士海峽；美國（GFS）模式則預測要到下週二（29日）20時才進入巴士海峽，兩者對於系統的強度及後續動向都有顯著差異，因此目前仍難判斷對台灣的實際影響程度，須持續觀察後續模式變化。
對流雲系發展旺盛！高雄、屏東大雨特報
氣象署今（21）日6時15分發布大雨特報，指出受到對流雲系發展旺盛影響，容易出現短延時強降雨，高雄及屏東地區今日有局部大雨發生機率，提醒大家注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。
🟡115/9/21 發布大雨特報
◾影響時間：21日上午至下午
◾大雨：高雄市、屏東縣
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吳德榮表示，昨（20）日各地天氣穩定，各地最高溫約34至36度；今（21）日清晨截至4時42分，平地最低溫約20至24度，至於今日氣溫部分，北部20至34度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至34度。
最新歐洲（ECMWF）模式顯示，今、明（21、22）日受到微弱東北風影響，水氣偏少，各地大致晴朗穩定，白天氣溫偏高，夜間則較為舒適微涼。中午前後紫外線偏強，民眾外出應留意紫外線過量及危險級的情況。
降雨方面，中南部山區及花東山區仍有零星局部短暫雨機會，其他地區整體維持穩定天氣。
東半部則呈現多雲時晴的天氣型態，期間有局部少量降雨機率，整體而言各地仍會維持白天偏熱、夜間微涼的特徵。
簡單來說，中秋連假的天氣，中南部及東部有可能出現局部短暫降雨，但白天仍維持偏熱天氣型態，只是要注意早晚溫差大，記得加件外套。
杜鵑颱風逼近日本！路徑大迴轉 下周熱帶系統恐影響台灣
根據氣象署最新（21日2時）「路徑潛勢預測圖」顯示，第24號中颱「杜鵑」目前位於日本南方海面，路徑逐漸轉向東北，持續朝大迴轉方向移動。
吳德榮指出，今（21）日杜鵑暴風圈仍將掠過日本關東地區，當地恐受到豪雨及強風威脅，近期若有前往日本相關地區的旅遊或交通行程，需留意颱風動態及天氣變化。
其中，歐洲（ECMWF）模式模擬下週一（28日）20時，該系統已進入巴士海峽；美國（GFS）模式則預測要到下週二（29日）20時才進入巴士海峽，兩者對於系統的強度及後續動向都有顯著差異，因此目前仍難判斷對台灣的實際影響程度，須持續觀察後續模式變化。
對流雲系發展旺盛！高雄、屏東大雨特報
氣象署今（21）日6時15分發布大雨特報，指出受到對流雲系發展旺盛影響，容易出現短延時強降雨，高雄及屏東地區今日有局部大雨發生機率，提醒大家注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。
🟡115/9/21 發布大雨特報
◾影響時間：21日上午至下午
◾大雨：高雄市、屏東縣