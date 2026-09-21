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▲Nana《挑情醜聞》大膽露點。（圖／翻攝自Netflix）

池昌旭和Nana在韓劇《挑情醜聞》中有激情床戲，兩人從互相試探到坦誠相待，結束後一絲不掛躺在榻上聊天，Nana側躺背對鏡頭，腰臀比例讓許多網友驚呼，「這太不科學！美到不像話」，還有人說比起激情戲，Nana的身材更讓人看到目不轉睛。池昌旭在《挑情醜聞》中愛慕堂姊孫藝真，孫藝真開啟愛情賭局，要池昌旭勾引飾演寡婦的Nana，就跟他以身相許，沒想到池昌旭真的動了情，在第七集中和Nana滾床，從互相試探、愛撫到把身心靈交給彼此，情慾戲演好演滿，然而最吸引人的，是Nana的好身材，兩人發生關係後躺在榻上聊天，Nana背對鏡頭躺在池昌旭腿上，腰臀比例極致到不科學，許多人大讚，「這個身材真的不行，我沒了」、「好誇張的腰臀比」、「Nana這身材太不像話了」。情慾是一大亮點，但池昌旭的演技也受到討論，尤其他跟孫藝真對戲時，想愛但又不敢愛、不能愛的複雜神情，加上蓄鬍造型，若不仔細看，很難發現是池昌旭。值得一提的是，片尾字幕工作人員名單中，寫著「Nana替身」，有可能情慾或是裸露橋段有替身上陣或是特效處理，無論如何，這部戲都已經抓住觀眾眼球，吸引討論。《挑情醜聞》改編法國經典名作《危險關係》，故事設定在嚴格儒家思想束縛下的朝鮮時代，孫藝真對池昌旭發出賭局，要求他誘惑品行端正、丈夫過世後堅守貞節的年輕寡婦安熙妍。原本只是為了勝負展開的遊戲，卻隨著三人逐漸陷入感情而失控。