高市6日至12日接種莫德納送禮券 陳其邁籲好康鬥相報
為提升COVID-19疫苗覆蓋率，高市府今(5)日宣布，自6日到12日再開33處接種莫德納疫苗，可預約也可現場登記，且仍可贈送200元超商或家樂福禮券，市長陳其邁呼籲民眾儘速完整接種疫苗，呼朋引伴好康鬥相報，親友相揪打疫苗、領禮券，除必須攜帶健保卡之外，接種第二劑及第三劑的民眾請記得要攜帶「黃卡」，遺失者也可現場等候補卡。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-05 23:21:07
全球COVID-9疫情持續嚴峻，高傳染力的Omicron變異病毒株已紛紛入侵多國，加上12月起國人返國熱潮，為提升防護力，高雄市今天規畫4處社區接種站鼓勵民眾接種莫德納疫苗，可獲贈200元禮券，高雄市決定延長並擴點，12月6日至12日到特定33處社區接種站完成接種莫德納疫苗民眾，仍送超商或家樂福禮券200元。
衛生局表示，這33處社區接種站包括：家樂福五甲店、家樂福新楠店、家樂福愛河店、家樂福鼎山店、高雄捷運左營站、市政府四維行政中心及小港社教館、美濃國中體育館、岡山慈濟園區、駁二棧九庫旅客服務中心設置社區接種站，另外還有23家衛生所，提供18歲以上民眾不論第一、二、三劑符合資格條件者，現場登記接種莫德納疫苗。
衛生局也指出，33處都開放現場登記接種，但是各場站劑量有限，呼籲想接種的民眾盡量先預約；其中23家衛生所須以電話預約，另10處接種站則可上市府網站預約。
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