許維恩婚前全說了！攤開情史「早就決定不要KID」

混血女神許維恩在40歲生日當天，和小6歲王家梁登記結婚，婚前1周她大膽上博恩脫口秀《狗屎寫手》，由於來賓要透過耳麥，原封不動念出所有博恩寫的台詞，許維恩大方把關於前男友KID的笑話通通講出來，一句「很久以前就決定不要KID了」，讓脫口秀觀眾全部笑翻。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-05 21:30:00
許維恩上台表演笑話完全沒有包袱，她說：「為什麼大家都覺得我想懷孕？我很久以前就決定不要KID了」、「當初會答應跟KID在一起，是因為我以為他是一個好野人」、「不過出道這麼久，演藝圈真的讓我多了很多『前』，1個前夫跟3個前男友」、「雖然我喜歡談姐弟戀，但我不喜歡太小的弟弟，沒感覺。我對男人就像是AZ，越年輕的反應越大」，言詞辛辣之餘，許維恩不時迸出魔性笑聲，逗得觀眾非常開心。
其實上台前博恩問過許維恩：「妳下禮拜就要結婚，妳到底覺得有多大機率我們不會講KID？」不過許維恩坦蕩蕩：「其實我是很Open mind的啦，我另一半也Open mind，跟KID現在還是朋友，所以OK啦。」下台後博恩送上保險套犒賞許維恩表演出色，許維恩搞笑把禮物戴成項鍊：「我在備孕中，給我這個幹嘛呢？」率性一面讓網友瞬間零距離，紛紛留言「賺很多前這個梗真的很讚」、「女神的笑聲好爽朗」、「台詞有夠狠的」。