這款A警察？彰化母子遭虐案曝光 警竟罵：為何越級投訴
彰化一名粘姓男子，涉嫌對王姓妻子、6歲繼子施虐長達2年，今年7月間，王女鼓起勇氣報警，不料2名員警到場後，竟聽信粘男一面之詞，以為只是夫妻單純吵架，就匆匆離去，王女因此慘遭毒打。近日，王女透過正義哥徐亦的幫助，才讓整起案件曝光，而更離譜的是，王女事後還接到派出所電話，指責她「為何越級投訴」？讓被害者二度受創。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 21:10:04
據了解，王女與丈夫結婚2年，卻不斷遭受施暴毆打，連6歲兒子也遭殃，粘男甚至出腳狂踹男童，導致頭臉受傷流血。王女透露，婚後丈夫一直向她討要金錢，還被逼迫當車貸保人，因為債務她遲遲不敢離開，直到她跟兒子身心受創，才決定向正義哥求助。
王女哽咽表示，如果不是因為新聞報出來，整起案件曝光，鹿港分局也不會嚴懲派出所員警，且事後還接到指責電話，質問她為什麼要向上級投訴？讓她再度受創，無法理解應該保護被害人的警方，竟然有此作為。
事件爆發後，鹿港分局長郭志豪出面解釋，因當時王女報案時，被粘男鎖在門外，員警到場時敲門無人應門，加上有交通事故要處理，所以才先行離開。分局長郭志豪表示，這樣的處理方式不妥當，已對派出所員警做出懲處，2名員警各記申誡一支，另外，針對王女控訴接到指責電話一事，目前仍在調查釐清。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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