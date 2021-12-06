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歐洲Omicron變異株病例增　多數有非洲旅行史

▲洲疾病預防管制中心最新通報，歐盟及歐洲經濟區合計已出現167例Omicron變異株病例，多數病例有非洲國家旅行史。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）
▲洲疾病預防管制中心最新通報，歐盟及歐洲經濟區合計已出現167例Omicron變異株病例，多數病例有非洲國家旅行史。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

2021-12-06 10:42:37

（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）歐洲疾病預防管制中心最新通報，歐盟及歐洲經濟區合計已出現167例Omicron變異株病例，多數病例有非洲國家旅行史，但有幾個病例沒有相關記錄，須進一步追蹤。

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歐洲疾病預防管制中心（ECDC）4日公布歐盟27成員國以及包括冰島、列支敦斯登和挪威等國的歐洲經濟區（EEA）感染COVID-19（2019冠狀狀病毒疾病）Omicron變異株的資訊，3日至4日一日內新增58例，目前總感染病例增至167例。

根據進一步分析，ECDC指大多數確診病例都有非洲國家旅行史，有些患者曾在非洲和歐洲其他地方轉機，但有幾個國家的病例卻沒有相關聯繫的記錄，這些國家可能存在潛在的社區傳播，必須進一步追蹤。

ECDC先前表示，目前Omicron傳染力、嚴重性和免疫逃脫等證據尚不確定。但根據在最早發現地南非的初步數據，Omicron可能比 Delta變異株傳染力更強，若真是如此，未來幾個月內，歐盟和歐洲經濟區可能有過半感染病例會是Omicron。

不過迄今，感染Omicron變異株尚未出現死亡病例，ECDC表示，因確診病例數尚少，無法完整了解Omicron變異株與過去發現的變異株在臨床發展上有何不同。

即將卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）和她的繼任者蕭茲（Olaf Scholz）近日與德國16邦領袖達成共識，禁止未接種疫苗的人進入大多數場所，只有雜貨店、藥局、麵包店等必要商家不在此限。如果沒打疫苗要去上班，必須先取得陰性篩檢結果。德國也計劃在未來數週通過立法，強制疫苗接種。

法國近日每天新增確診病例逼近5萬例，法國政府首席科學顧問戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）2日說，法國會盡可能避免實施更嚴格防疫手段，但若疫情嚴重惡化，也不排除封城。（編輯：林憬屏）1101205

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