比特犬面臨安樂死！網灌爆臉書請願 縣長潘孟安回應了
屏東一名3歲幼童，2日遭鄰居家飼養的比特犬咬傷，之後送醫不治，飼主被依過失致死罪移送，該隻「釀禍」的比特犬，3日也被移送到收容所安置。而照顧浪浪的志工媽媽，去探視比特犬時，卻發現狗狗親人乖巧，且還會撒嬌討摸，溫馴模樣讓人心憐，網友也紛紛向屏東縣長潘孟安請願，希望不要將狗狗安樂死，5日晚間潘孟安於臉書回應，表示此案「最終還是要回歸法令來處理」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 21:27:05｜2021-12-05 21:27:43
據了解，事發當天，3歲男童的媽媽外出買晚餐，目的地距離住處僅15分鐘路程，她將男童跟奶奶留在家，並確認關好紗窗後離開，豈料這短短時間內，男童跑到鄰居家，遭比特犬咬傷腹部，送醫搶救不治。
目前比特犬被安置在收容所，縣政府正在評估是否要將犬隻「人道毀滅」，但卻引發眾多網友討論，認為狗當時被鐵鍊鎖住，並非主動衝到街上攻擊人，雖然悲劇令人難過，但比特犬是在護衛家園，並不知道不能攻擊男童，且狗不能講話替自己辯駁，如果因此安樂死，對牠並不公平，並紛紛到縣長潘孟安臉書請願。
對此，屏東縣長潘孟安也做出回應，表示「每個生命都有存在的權利跟意義，3歲的生命逝去令人難過，但再多的情、理，終究還是要回到法令來做最終的處理。現在比特犬因為飼主無意願飼養，暫時收容安置於公立犬貓中途之家，正在等待檢察官偵辦釐清，希望大家不要任意臆測，甚至情緒發言，以免引起更多的不安，感謝大家的關心」。（編輯：林盈君）