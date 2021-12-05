唐綺陽預告12月金星逆行！這類人麻煩大了「一夕被切割」
2021年轉眼來到12月，占星專家唐綺陽今（5）日公布運勢分析，這個月金星即將逆行，在這期間過往的努力、辛苦都浮上檯面，好的部分被看見是加分，不好的部分若被起底，效應也十分殘酷，有可能會被切割，一夕跌落谷底，唐綺陽提醒：「因為金逆帶來的是價值反思，有價值還是名過其實？現在金逆期間答案揭曉，所以辛苦的人有福了，作惡的人麻煩大了。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-05 21:29:11
另外，在這周因為火星衝刺，會很明顯感受到火的能量，首先要注意的是用火安全，或不小心燒燙傷，以及大型交通工具類的物品故障，唐綺陽分析：「由於衝刺在天蠍，情緒也受影響，莫名有焦躁感，原因可能很深層，過往的委屈、艱辛浮上心頭，大家都需要療癒。這段時間，能給予『安慰感』的任何行業，好比搞笑、美食、購物、諮商，應該都很夯。」
而月底前木星衝刺，帶來的影響是社會浮動、人心惶惶，人們需要看到未來，所以各式預言出籠，大家挑自己想信的信，唐綺陽以沉穩的態度，提供自己的看法：「世界若紛亂多、怪人怪事多，反而越要鎮定，只有冷靜才能應付不尋常的挑戰。當然是專注、謹慎為上，以確保安全。」