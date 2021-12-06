NOW早報／李國毅酒駕毀形象！老婆發長文曝「犯錯原因」

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甘媛琳在IG限時動態連發兩篇動態，透露昨中午是女兒的滿月酒，因為吃到很晚，奶粉準備不夠、擠奶器也沒帶，在孩子肚子餓及胸部漲痛快變「石頭奶」的緊急情況下，李國毅擔心她開車技術不好，面對車子多又快的新莊中正路上會更緊張，決定先幫忙把車子從停車場迴轉到對面餐廳，再接手由她開，這時就被警察攔下。
「真的是我們的錯！喝酒不管多少真的就是不能開車！真的該被罰」，甘媛琳懊悔地說：「我們平時真的知道酒駕是非常不應該的，我們也不會故意這麼做！這次真的是有點著急，我也很愧疚要是我開車技術再好一點，不要再容易害怕的話，就不會讓他這麼做了，我們會深刻反省！對不起！」
甘媛琳再解釋：「我只想讓我身邊的人知道，我們不是這樣壞的...真的是一時糊塗！」最後強調心不要急躁，因為會影響判斷，「喝酒真的不要開車、不要移車」！
今日天氣／早晚溫差大！中南部清晨下探14度 北海岸、宜蘭雨勢大
中央氣象局預報，昨晚（5日）到今天水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭仍是降雨最明顯的地方，有局部較大雨勢發生的機率，大台北、桃園及花蓮、台東也有局部短暫雨，新竹以南維持多雲到晴。
溫度方面，今日清晨苗栗以南天氣偏冷，局部地區低溫只有14、15度，空曠地區會再更低，其他地方則在16到18度，北部及東半部白天高溫約21到24度，中南部則在25至27度。
高嘉瑜案！律師今遞交「遭逼供影片」給檢、開記者會說明
立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，持續延燒，日前檢警查扣林的手機、平板、黑色Qubii備份豆腐隨身碟、錄音筆等，但根據高嘉瑜指出，她當時所看到的Qubii備份隨身碟是白色，而非檢警查扣的黑色，懷疑林秉樞早已將資料備份轉移、或是銷毀滅證。
對此，高嘉瑜委任律師李永裕表示，將於今（6）日上午10點前，派助理遞交「高嘉瑜遭逼供寫自白書」的影片，給承辦此案的檢察官，希望盡速釐清案情，也盼能盡速找出林秉樞聲稱握有的高嘉瑜私密照。
據檢警調查，本月3日凌晨，新北檢指揮警方，到林所住的飯店房間二度搜索，發現一份高嘉瑜自白書，4日高嘉瑜前男友馬文鈺指出，高嘉瑜被林施暴之後，被逼迫寫下自白書，謊稱「馬文鈺坐領乾薪、盜用公帑」等，過程全都被林秉樞錄下。
由於先前檢警查扣的Qubii備份豆腐隨身碟，並非高嘉瑜所見過的白色、而是黑色，擔心林秉樞趁案發之前，早已先行備份轉移，或是湮滅證據裝無辜，另外，網路上也有人宣稱，手中握有高的私私密照，讓高嘉瑜十分擔心。
高委任的律師李永裕表示，今（6）日上午將「自白書逼供影片」，由助理遞交給承辦檢察官後，11點30分會在北市南京東路事務所，召開記者會說明，並希望檢警能盡快查出那些私密照備份在哪裡。
吳慷仁《華燈》扮美豔媽媽桑拚林心如 網友狂敲碗第二季
《華燈初上》還原1988年林森北路特有的條通文化，第一季前八集上架Netflix，兩天內迅速登上收視排行榜第一名，金鐘影帝吳慷仁在劇中男扮女裝飾演酒店老闆，是媽媽桑林心如的競爭對手，在預告片短短閃過5秒，煙視媚行的風騷姿態超有女人味，粉絲迫不及待在第二季能看到他登場。
吳慷仁為了這個角色，開拍前去第三性公關的酒吧做功課，也和一位退休的變裝皇后吃飯，多多了解他們生活的狀態，「在那邊看到他們為了生活努力，在現實的社會中勇敢做自己的樣子，非常令人感動，小連導演和編劇小杜哥真的將這個角色形塑得很立體，很難得遇到這樣的劇本。」
吳慷仁劇中濃妝豔抹，除了眼影、唇彩多加著墨，也刮掉充滿男人味的腿毛，自詡：「毛不見了，小腿好好摸、好好摸喔，水噹噹！」這次他將帶來精彩歌舞秀的絢麗演出，讓觀眾引頸企盼他的表現，對於《華燈初上》第二季何時上架？劇組向《NOWnews今日新聞》表示：「第二季即將宣布，請關注Netflix粉專。」
運動巷仔內／洪總傳主動請辭 富邦仍需改革
富邦悍將傳出總教練洪一中請辭消息，雖然悍將表示針對「球團相關人事安排目前仍在討論之中，確定後將會盡快對外公布，目前無法就單一個案分別進行回覆。」但這把火已經延燒，教練團、行政人員改組勢不可擋。
洪總若下台，將是「牽一髮而動全身」，對富邦而言，就形象跟球隊內部也有所影響，尤其富邦從過去的接手義大以來，幾乎年年都有內鬨狀況發生，即使面臨千勝的洪總，也不得不受到牽連。
其實球員跟教練，甚至教練間的小衝突在球界是很常發生的，但目標是為球隊好，若贏球當然沒有話說，輸球內部氣氛當然不佳，球團要在適時的時候介入，並且力挺主帥，才不會像這次的「布魯斯事件」一樣有下屬直接頂撞上司，違反球界倫理事件發生。
洪總在今年春訓喊出要總冠軍，也是他對自己的一個努力方向，今年也是他三年約最後一年，先不論洪總請辭與否，富邦想要冠軍，必須建立起「休息室文化」，球員要有好的態度跟打球方式，讓總教練可以專心帶兵，否則一再發生內部不和事件，可能誰來帶兵，都無法順利奪冠。
鼎泰豐炒飯超頂！為何沒廚師「自立門戶」開賣？眾揪關鍵
連鎖餐廳「鼎泰豐」過去以美味的小籠包揚名國際，不過也有老饕認為店內最美味的品項其實是炒飯類。近期就有網友好奇「怎麼都沒有鼎泰豐廚師出來開炒飯專賣店？」貼文曝光也立刻有網友揪出盲點。
日前有網友在PTT上提出心中疑問「吃了20多年炒飯，說實在真的沒有比鼎泰豐好吃的，怎麼都沒有裡面廚師，自己出來開炒飯專賣店？還是鼎泰豐跟台積電一樣PIP（機密資訊保護）這麼嚴格，炒飯每個調料比例都不同師傅負責？」
貼文曝光後立刻有不少網友點出關鍵原因「自己開不是賠死不然就累死，你要請多少人顧好品質」、「單一個人很難複製完整食物和體驗」「只有鼎泰豐能賣那個價，且用料真的比普通街口好兩個理由湊一起，就註定離職的人出來很難撐住」、「品牌加成、出來做品質難把關」、「炒飯其實成本很低，貴在技術」。
但也有內行網友回應「鼎泰豐的招牌才能有哪個價，出來開即便原料一樣，你也無法賣相同價」、「有，而且不少，連小籠包都有人自己出來開了，炒飯怎麼可能沒有」、「有啊清大側門就一家直接寫在招牌上的」、「清大那家是真的好吃，只是價格也繼承了」。（編輯：郭佩蓉）