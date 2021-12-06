彰化踹童男收押　警未妥適處理記1人申誡2人劣蹟

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警方也遭王女指控，曾報案後員警到場關切便離開，對此，鹿港分局5日晚間發布新聞稿表示，王婦今年7月28日主動打電話到鹿港分局洪堀派出所，指定找熟識的胡姓勤區警員報案，胡姓警員派遣2名員警到場。
鹿港分局表示，員警到場後在王女住處周邊及窗戶巡視，但住宅大門上鎖，呼叫王女未應答，另撥打王女手機及住宅室內電話都無人接聽，且當時粘男就在室外，胡姓警員於是撥電話給王女與粘男熟識、綽號「阿清」的莊姓友人協助到場處理。
鹿港分局指出，員警查看5分鐘後，因接獲交通事故報案而離開，事後王女向內政部警政署、彰化縣警察局投訴，經調查釐清，員警未依規定妥適處理，分局於民國110年9月16日核定1名員警記申誡、2名員警記劣蹟，胡姓管區員警另案查處，將持續深入釐清、究責。
鹿港分局表示，被害人王女107年3月聲請保護令，法院同年4月核發，有效期間2年，王女在保護令有效期間與粘男結婚，加害人粘男107年至109年3次違反保護令，警方都依規定受理並移送地檢署偵辦、通報相關單位，絕無因粘男身分或家庭背景而包庇。（編輯：林治平）1101205
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