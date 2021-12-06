台股早盤一度跌逾110點　台積電領跌、貨櫃股續強

美股上週五四大指數皆收黑，台北股市今（6）日開盤沒多久後即下跌110點左右，來到17585點。權值股台積電早盤跌7元，來到601元，跌幅1%。聯電跌1.4%。鴻海11月營收創歷年同期次高，今股價強勁漲1.4%。而貨櫃股持續成為盤面焦點，長榮、陽明、萬海漲2到4%。
記者許家禎/台北報導
2021-12-06 09:31:36｜2021-12-06 09:34:06
美股道瓊指數3日下跌59.71點，或0.17%，收34,580.08點；那斯達克指數下跌295.85點，或1.92%，收15,085.47點；標普500指數下跌38.67點，或0.84%，收4,538.43點；費城半導體指數下跌6.3點，或0.16%，收3,804.5點。
台北股市今日開盤沒多久後即下跌110點左右，來到17585點。權值股台積電早盤跌7元，來到601元，跌幅1%。聯電跌1元，來到67.1元，來到1.75%。力積電今日轉上市，早盤漲50%，來到75.2元。不過，世界先進跌1.5%，來到162元。鴻海公布11月營收達6217.13億元，創歷年同期次高，今股價強勁，漲1.5元，漲幅1.4%，來到106元。
至於大立光也相對強勢，漲1.7%，來到2030元。矽力則臉綠跌2%，來到4445元。聯發科也弱勢跌1.4%，來到1045元。而航運股為盤面焦點，長榮、陽明、萬海漲2到4%，來到138元、125元、172元。元宇宙中萬旭奔漲停、智晶漲9%，兆利、鼎元漲3到4%，威盛、宏達電早盤黑翻紅。