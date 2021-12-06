全聯板橋首間門市開打疫苗！隨到隨打民眾大讚「超方便」
全聯福利中心配合中央流行疫情指揮中心規劃，開放於門市設置COVID-19疫苗施打點，今（6）日早上於新北板橋大觀門市開打莫德納疫苗，《NOWnews》記者現場直擊，全聯首站開打第一天人流順暢、打氣平穩。第一位等候的55歲民眾林先生，從網路上獲得全聯開打疫苗的資訊，由大哥載至大觀門市施打第二劑疫苗，大約8:30左右抵達。他淡定地接受媒體採訪表示：「等待接種疫苗不緊張，你們訪問我比較緊張！」
記者蕭涵云/新北報導
2021-12-06 10:43:59
隨後抵達的70歲羅先生，綁著一頭帥氣白髮小馬尾，他一早便上網研究了開打疫苗的地點，原本屬意到台北車站西側的接種站施打，但後來發現全聯也有開放，自己從三峽到大觀門市比較近，便直接前來。他分享自己原本9月已預約好第二劑疫苗要接種，因就醫安裝血管支架只好爽約，等身體康復後，經醫師建議可以再次施打，知道又有開放施打疫苗就特別關注相關消息。
羅先生並熱情分享，認為在全聯接種疫苗的感受蠻好的，與在醫院接種時無異。「剛剛醫療人員詢問很詳細，且動線順暢，整個過程都感到蠻安心的。」
今天現場多數民眾都是特別為接種疫苗而來，針對全聯發放的健康禮，民眾羅先生表示並非誘因，主要還是因為施打方便而選擇。
全聯表示，已評估約140～150間門市配合中央設置COVID-19疫苗施打點，並提供礦泉水搭配現烤麵包或當令蔬果作為健康禮，也安排門市人員維護秩序與導引接種。
※【NOWnews 今日新聞
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