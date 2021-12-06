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LV全球可退貨「不包括中國」　中網批雙標：賺錢太容易

▲法國精品LV政策註明「全球任何門市都接受退換貨，但不包括中國、巴西、哥倫比亞等國」。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國精品LV政策註明「全球任何門市都接受退換貨，但不包括中國、巴西、哥倫比亞等國」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-06 10:14:36

近來有中國民眾購買加拿大知名品牌加拿大鵝（Canada Goose）的羽絨衣後想要退貨遭到拒絕，引起中國網路一陣反彈，加拿大鵝也因此登上熱搜排行。中國網友開始盤點其他國將膺品，其中法國精品路易威登（Louis Vuitton，LV）在全球任何一家門市都可以退貨換貨，但規則中卻列名「不包括中國」，再度讓中國網友氣炸，痛批雙標歧視。

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綜合中媒報導，日前一名中國女子在當地一間加拿大鵝門市購買一件1萬1400元人民幣的羽絨衣（約台幣4萬9498元），事後發現商標繡錯、多了一根弧線，因此想要進行退貨，沒想到店員卻出示《更換條款》表示，「所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退款」，事件經過媒體報導之後，引起了軒然大波，加拿大鵝也因此登上熱搜排行。

加拿大鵝因這次退貨事件鬧上微博後，網友也開始盤點其他國際知名精品品牌的退換貨政策，結果發現在售後服務上，在中國存在內外有別的現象，許多品牌規定在中國門市購買的商品「只換不退」，但若由官方管道購買，可接受7天無理由退貨。其中法國精品LV的退換貨政策中，白紙黑字名列明「全球任何一家門店都接受退換，但不包括巴西、中國、哥倫比亞等地區」。

中媒追蹤調查發現，除了LV之外，中國愛馬仕專賣店產品一旦售出都不可退貨，PRADA產品購買後14天內也只能換不能退。中國網友指出，大多數奢侈品品牌都不可退貨，但如果是線上門市購買，可在簽售後7天內無理由退貨。但是退換貨中國與國外也有差異，以迪奧為例，在英國的退貨期限是60天，但中國只能在7天內退貨，或在30天內換貨。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲不只LV，許多精品品牌在中國的退換貨規則也不同。（圖／美聯社／達志影像）
針對中國退換貨規則比起其他國家更加嚴格，多家中媒強烈抨擊這些國外品牌，質疑在中國市場賺錢太容易、對產品過於自信。中國網友則氣炸痛罵「居然敢到中國本土耍強盜」、「有些國際品牌搞中國特色，甚至明裡暗裡辱華，大力懲治它們唄」、「雙標的話就滾出中國，國貨牌子好用的不少」、「有關部門不默許他們敢？」，不過也有網友自嘲「假貨換真貨怕了吧」，更有人質疑「國產品牌也僅是7天無理由吧... 這是尬黑外國牌子嗎」。

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