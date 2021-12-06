退將嗆共軍若奪太平島我方就拿永興島！邱國正不評論

前陸軍司令胡鎮埔表示，共軍若奪太平島，我方也可奪取中共永興島，來個「恐怖平衡」。國防部長今（6）日表示，作戰本來就有各種不同行動方案，此言論為意見表達，他沒有意見。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-06 10:41:54｜2021-12-06 10:44:51
立法院財政、外交及國防委員會聯席會議今日邀請國防部長邱國正、財政部長蘇建榮、主計總處主計長朱澤民，就中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案財源籌措情形進行專案報告，並備質詢。
會前媒體詢問，退將胡鎮埔表示，共軍若奪太平島，我方也可奪取中共永興島。邱國正答覆表示，作戰本來就擬定各種可能行動方案，敵人有什麼可能，我們就去應對，胡的言論為意見表達，他沒有意見，但國軍會依據情報判斷採取應對。
立委賴士葆質詢時也詢問「共軍若奪太平島，我方也可奪取中共永興島?」邱國正表示，情報判斷有各種可能，有列舉應對風法。賴士葆追問是否真的會打永興島?媒體都報導出來。邱國正表示，相關問題可以去問媒體，他沒有答案，國軍不打口水戰。
永興島是西沙群島面積最大的島嶼，同時也是中華人民共和國海南省三沙市人民政府和西沙區人民政府駐地。島上有機場跑道可供波音737客機起降。