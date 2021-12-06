護國神山晶片助攻！台美經貿關係熱絡 智庫：台灣很重要
近年來美中貿易戰與台海緊張局勢，加深美國挺台力道。《華爾街日報》報導，許多台商把握美中貿易戰期間從中國回流的機會，加上半導體實力助攻、晶片需求激增，與美國經貿關係往來熱絡。華府布魯金斯研究所更表示，台灣真的很重要，拜登政府應該持續深化台美2國關係，朝洽簽雙邊貿易協定的方向前進。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-06 10:45:09
《華爾街日報》報導指出，截至今年9月底的過去一年來，台灣向美國出口貨品的金額突破紀錄達到720億美元，比起2017年川普政府對中國開徵懲罰性關稅的前1年相比，成長約70%；美國對台出口也明顯提升，比起過去對中國開徵關稅前提升約35%，達到每年350億美元的歷史新高。
報導指出，台灣位列美國第8大貿易夥伴，尤以電子產業為大宗，隨著新冠疫情刺激個人電腦、電子設備的需求，台灣身為美國主要半導體供應商，對美國出口激增反映各產業對晶片的渴求；而根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，美國今年對台灣出口總額有所成長，主因是台灣增購美國原油、機械和汽車所帶動。
不過報導也指出，台美經貿關係升溫主因還是拜登政府延續川普前朝政策，持續對中國貨品施加25%懲罰性關稅，許多台商為了繞開關稅問題，陸續撤中返台，而根據中華民國經濟部投資業務處統計，這兩年來，共有243家廠商回流台灣且獲得政府協助投資超過300億美元。
報導稱，台美雙方不顧北京反對，著手正式加強雙邊貿易關係，華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）認為，這樣的關係是需要多年累積才會有的結果；全球晶片短缺下，多數國家仰賴執全球晶圓代工牛耳的台積電供貨，而台灣擁有的晶片生產地位顯示未來台美關係將更加密切，更提到台灣的重要性必須由拜登政府以實質方式深化雙邊關係。