COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

全聯支援疫苗開打！首日備200劑莫德納　10分鐘快速接種

▲全聯支援疫苗開打，現場備妥200劑莫德納疫苗，上午約10分鐘可接種完畢，過程順暢。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全聯支援疫苗開打，現場備妥200劑莫德納疫苗，上午約10分鐘可接種完畢，過程順暢。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/新北報導

2021-12-06 11:35:59｜2021-12-06 11:48:01

全聯今（6）日開放施打莫德納疫苗，上午9點開打後人潮平穩，動線順暢，抵達欲接種疫苗的民眾，幾乎是隨到隨打，相當方便，有民眾接種完稍作休息時分享，「整個過程大概花費差不多10分鐘的時間而已，覺得很方便。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
首日由蕭中正醫療體系與全聯大觀門市配合，院長王炯琅表示，早上從行政、醫護人員出動了約12名，備妥200劑以上的莫德納疫苗，可與全聯一起提供完整醫療體系。視施打情形，也可隨時自醫院增加劑量送至現場，運送過程所需的冷鏈儲存裝備也都安排妥當。

針對民眾對於不在醫療場所施打疫苗的疑慮，院長更表示「現場都有護理人員，且都備有急救設備，因應突發狀況或意外」，即使不在醫院也沒有安全疑慮。

▲全聯首站開打疫苗，人潮平穩，民眾幾乎隨到隨打。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全聯首站開打疫苗，人潮平穩，民眾幾乎隨到隨打。（圖／記者蕭涵云攝）
全聯發言人劉鴻徵表示，作為社區生活中心，過去也曾配合作為施打流感疫苗的場所。目前盤點140～150家門市作為服務站，期間也提供物資礦泉水及現烤麵包或當令蔬果，作為民眾接種疫苗的健康禮，鼓勵大家接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
43.54%56.46%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀