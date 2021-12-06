全聯支援疫苗開打！首日備200劑莫德納 10分鐘快速接種
全聯今（6）日開放施打莫德納疫苗，上午9點開打後人潮平穩，動線順暢，抵達欲接種疫苗的民眾，幾乎是隨到隨打，相當方便，有民眾接種完稍作休息時分享，「整個過程大概花費差不多10分鐘的時間而已，覺得很方便。」
記者蕭涵云/新北報導
2021-12-06 11:35:59｜2021-12-06 11:48:01
首日由蕭中正醫療體系與全聯大觀門市配合，院長王炯琅表示，早上從行政、醫護人員出動了約12名，備妥200劑以上的莫德納疫苗，可與全聯一起提供完整醫療體系。視施打情形，也可隨時自醫院增加劑量送至現場，運送過程所需的冷鏈儲存裝備也都安排妥當。
針對民眾對於不在醫療場所施打疫苗的疑慮，院長更表示「現場都有護理人員，且都備有急救設備，因應突發狀況或意外」，即使不在醫院也沒有安全疑慮。
全聯發言人劉鴻徵表示，作為社區生活中心，過去也曾配合作為施打流感疫苗的場所。目前盤點140～150家門市作為服務站，期間也提供物資礦泉水及現烤麵包或當令蔬果，作為民眾接種疫苗的健康禮，鼓勵大家接種。
※【NOWnews 今日新聞
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