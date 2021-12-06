林秉樞翻版？李柏璋偷拍性愛過程 女友被元配求償才知道
立委高嘉瑜家暴案持續翻出案外案，素有「台獨機關槍」之稱的李柏璋，遭控「Crazywinnie沒品維尼」帳號在PTT發文，協助林秉樞帶風向，雖遭其否認，但李柏璋過往爭議也被一一起底，不僅在台南地檢署因多件妨礙名譽罪通緝，也因涉及偷拍與前女友的性愛過程，今年新北地檢署在9月時，已依妨害秘密罪嫌起訴李柏璋，並聲請簡易判決處刑。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 11:06:34
據了解，已婚的李柏璋在2018年時，在租屋處與女友呂女發生性行為，更瞞著呂女用手機偷偷錄下過程，事後李柏璋的妻子查看他手機，驚見偷錄下性愛影片，拿影片提告呂女民事侵權行為損害賠償，這時呂女才知道自己遭偷拍，又向李柏璋提起妨害秘密告訴。
檢方在今年6月間將李柏璋通緝到案，偵查時，李柏璋坦承不諱，今年9月間，檢方已依無故以錄影竊錄他人非公開活動、身體隱私部位等罪嫌，起訴李柏璋，並聲請簡易判決處刑。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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