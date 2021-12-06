百間全聯支援疫苗接種！暖心健康禮盼提高施打率

為了加強國內新冠疫苗施打率，全聯預計設置近150間門市作為疫苗施打站，今（6）日於新北板橋大觀門市開打，第一天上午人潮平穩，接近中午接種民眾逐漸增多，不過現場接待、指引人員，整體動線仍算流暢，希望有效促進長輩接種率。
記者蕭涵云/新北報導
2021-12-06 12:03:45｜2021-12-06 12:16:27
新北市衛生局局長陳潤秋透露，新北地區長輩接種率，65～74歲接種約八成以上，而75歲以上則有七成以上的民眾接種，希望透過與全聯開放門市施打疫苗，能再提高接種率。
未來是否增加施打空間，陳潤秋表示，相關單位一直有在接觸與爭取方便的場所。針對日前不少民眾打錯疫苗事件，她也回應「設置疫苗接種站會特別小心，目前以莫德納為主，若要再接種第三劑半劑量，需要再分流」。
而關於台北車站疫苗接種站發放全聯百元禮券，全聯發言人劉鴻徵表示，「禮券是由中央安排，全聯開放施打疫苗的門市，以食物和水的健康禮為心意」。他透露全聯開放場所的考量以腹地空間較大，且鄰近醫院或診所的門市為主，仍陸續盤點中，有進一步開放將隨時發布消息。
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