I級甜心拍3部A片：應該不會被發現 胸部秒被老闆認出來
日本25歲AV女優桃園怜奈，在19歲時抱著「拍三部A片應該不會被發現」的想法踏入AV界，未料作品意外爆紅，她拍完隨即引退，許多粉絲感到惋惜；結果桃園怜奈近日復出，受訪才發現，她拍完成人片後，被同學、上司認出，飽受被騷擾之苦。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-06 11:29:38
桃園怜奈2015年拍AV亮相，當年她僅是大學生，出演3部作品後，於2016年引退，豈料該三部片反應熱烈，加上I罩杯豐滿上圍太有記憶點，桃園怜奈被網友肉搜起底，還被大學同學騷擾；直到她畢業後，心想不會再被認出，就到知名企業上班，但一眼就被上司與同事認出，老闆更不斷透過公司內部信件邀約喝酒，桃園怜奈受不了職場騷擾，決定復出。
桃園怜奈去年9月復出後，作品再度引起話題，眾人相當好奇她消失三年間在做什麼，桃園怜奈受訪透露職場騷擾的狀況持續2年，她忍不住GOOGLE自己名字，才發現自己名氣很高，這也是她決定回歸AV界的其中原因。
※【NOWnews 今日新聞
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