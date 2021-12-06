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年度十大新聞人物！東奧台灣好手郭婞淳、麟洋配也上榜

▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）
▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）

記者吳政紘/綜合報導

2021-12-06 11:26:06

回顧年度「十大新聞人物」，台灣疫情、疫苗、全球運動盛會等話題推升討論熱度。自三級警戒以來，每天向全民報告疫情動態的鐵人部長「陳時中」、積極拓展歐美外交並喊話四個堅持的辣台妹「蔡英文」、及科技抗疫推手數位政委「唐鳳」皆延續去年的熱度蟬聯登榜，分居第1、5、7名，聯合台積電、慈濟共同捐贈1,500萬劑BNT疫苗的郭董「郭台銘」今年甫入榜即登上第2名。

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羽球雙打金牌得主「麟洋配」、及舉重女神「郭婞淳」奪金後人氣水漲船高，分別榮登第3、4名。

▲羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋自東京奧運奪金後返台首度獻身公益，和戲劇一哥謝承均共同擔任活動公益大。（圖／林柏年攝 ,2021.08.27）
▲羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋自東京奧運奪金後返台首度獻身公益，和戲劇一哥謝承均共同擔任活動公益大。（圖／林柏年攝 ,2021.08.27）
▲Yahoo!年度十大新聞，東京奧運台灣英雄上榜。（Yahoo!提供）
▲Yahoo!年度十大新聞，東京奧運台灣英雄上榜。（Yahoo!提供）
而成為首位遭罷免成功的立委「陳柏惟」，亦擠進榜單第10名。國際新聞人物方面，美國總統「拜登」終結長達20年的反恐戰爭、中國領導人「習近平」對香港鐵腕祭出國安法，皆引發全球熱議，登榜第8、9名。而今年11月躍升世界首富、被譽為全球最像網紅的企業家「馬斯克」，行事作風超吸睛搶下第6名。

1.          陳時中 — 最熟悉的陌生人？三級警戒每天見面的鐵人部長

2.          郭台銘 — 為買BNT到處飛   退而不休更活躍

3.          李洋、王齊麟 — Taiwan In經典決勝點 抱回奧運金牌

4.          郭婞淳 — 破三項奧運紀錄 是舉重女神也是台灣的驕傲

5.          蔡英文 — 辣台妹拓外交  四個堅持堅定喊話

6.          馬斯克 — 語不驚人死不休  最像網紅的世界首富

7.          唐鳳 — 台灣科技防疫推手  疫苗預約系統助攻

8.          拜登 — 20年反恐戰爭終結者  疫情後經濟復甦成挑戰

9.          習近平 — 頒歷史決議確立地位 最大權力一把抓

10.     陳柏惟 — 首位被罷免立委 牽動2022大選

▲Yahoo!年度十大人物，東京奧運台灣好手上榜。（Yahoo!提供）
▲Yahoo!年度十大人物，東京奧運台灣好手上榜。（Yahoo!提供）

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