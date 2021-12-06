年度十大新聞人物！東奧台灣好手郭婞淳、麟洋配也上榜
回顧年度「十大新聞人物」，台灣疫情、疫苗、全球運動盛會等話題推升討論熱度。自三級警戒以來，每天向全民報告疫情動態的鐵人部長「陳時中」、積極拓展歐美外交並喊話四個堅持的辣台妹「蔡英文」、及科技抗疫推手數位政委「唐鳳」皆延續去年的熱度蟬聯登榜，分居第1、5、7名，聯合台積電、慈濟共同捐贈1,500萬劑BNT疫苗的郭董「郭台銘」今年甫入榜即登上第2名。
記者吳政紘/綜合報導
2021-12-06 11:26:06
羽球雙打金牌得主「麟洋配」、及舉重女神「郭婞淳」奪金後人氣水漲船高，分別榮登第3、4名。
而成為首位遭罷免成功的立委「陳柏惟」，亦擠進榜單第10名。國際新聞人物方面，美國總統「拜登」終結長達20年的反恐戰爭、中國領導人「習近平」對香港鐵腕祭出國安法，皆引發全球熱議，登榜第8、9名。而今年11月躍升世界首富、被譽為全球最像網紅的企業家「馬斯克」，行事作風超吸睛搶下第6名。
1. 陳時中 — 最熟悉的陌生人？三級警戒每天見面的鐵人部長
2. 郭台銘 — 為買BNT到處飛 退而不休更活躍
3. 李洋、王齊麟 — Taiwan In經典決勝點 抱回奧運金牌
4. 郭婞淳 — 破三項奧運紀錄 是舉重女神也是台灣的驕傲
5. 蔡英文 — 辣台妹拓外交 四個堅持堅定喊話
6. 馬斯克 — 語不驚人死不休 最像網紅的世界首富
7. 唐鳳 — 台灣科技防疫推手 疫苗預約系統助攻
8. 拜登 — 20年反恐戰爭終結者 疫情後經濟復甦成挑戰
9. 習近平 — 頒歷史決議確立地位 最大權力一把抓
10. 陳柏惟 — 首位被罷免立委 牽動2022大選