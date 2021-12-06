國民黨揭林秉樞案5大疑點：暴富金流從何而來？

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文傳會副主委林家興提出林秉樞事件的5大疑點：林秉樞和綠營是否關係匪淺？林是否是綠營的網軍頭子？綠營人士台面上忙切割、私下網軍卻忙護航，林秉樞地位多高？發文洗白林秉樞的李柏璋，不正是何志偉口中的政治蟑螂？以及段宜康為何出手施壓媒體？
此外，林家興質疑，林秉樞的金流來源從何而來？2015年還是跟父母要錢的窮小子，卻在2021年月租5萬住飯店、月花30、40萬吃飯交際、一個帳戶內就有存款2300萬，尤其事發前林還花100多萬買古董，是否涉及洗錢也應該調查。
徐巧芯指出，今天是段宜康臉書對話公佈出來的第3天，段宜康身為新潮流「老大」，卻對於媒體簡訊詢問是否可以回應馬文鈺記者會內容時，要媒體向徐（巧芯）議員要回應。把自己該回答的問題丟給小議員！「堂堂一個新潮流的老大，到底要躲到什麼時候？」
徐巧芯強調，林秉樞出手闊綽，一頓飯都是好幾千，一個沒工作的人有如此金流，是否涉及網軍業務逃漏稅？林還冒稱自己是國安人員，涉嫌冒用公務人員身份招搖撞騙，諸多涉及恐嚇、逃漏稅、偽造文書跟冒用身份等法律問題，檢調是不知道？還是不敢查？呼籲檢調應該積極偵辦。
鄭照新表示，林秉樞被大家說是惡棍與人渣，飼養他的團體就是民主進步黨，民進黨就是惡棍黨，若不是民進黨網軍治國，豈能讓林秉樞橫行霸道如此久？出了這麼一個「網軍惡棍」，民進黨當然必須給個交代。
此外，鄭照新質疑，「林秉樞家暴案」在維基百科中條目遭到修改，網友爆卦IP竟然來自於政府的國發會！國發會馬上跳出來發了三點聲明，甩鍋給公路總局，公路總局卻查不出來，顯示這不是國家機器的公器私用，就是國安漏洞！鑑於綠營網軍猖獗，呼籲大家支持國民黨立院黨團提案，刪除政府不務正業的網路輿情監控與宣傳預算，還有反網軍公投等各種倡議，跟政府惡勢力開戰。
黃子哲指出，從「卡神」楊蕙如到林瑋豐、李伯璋、林秉樞等，都是綠營內部派系相關，且涉及龐大金錢與網路暴力攻擊，綠營暗黑網軍已形成「綠、錢、暴」現象。為避免網軍肆虐危害國家，黃子哲呼籲大家應該支持國民黨立委李貴敏提出的修法：凡是政府機關或政治人物雇用網軍在網路上宣傳，都必須視同廣告揭露，如有違反，就予以重罰，以終結網軍亂象。