台海爆衝突美國難倖免　美空軍部長籲「換新機」以抗中

我是廣告 請繼續往下閱讀
肯達爾直言，「如果它們無法威脅中國，為何我們還要使用？」並且提到，空軍軍機的機齡平均30歲，已拖住發展。而中國專注於軍事現代化，企圖挫敗高價值的美國軍事裝備，而美國擁有的該等級裝備數量相當少。肯達爾認為，美國必須要對此做出回應，但是軍備更新計畫時常遭到國會議員抵制阻撓。根據了解，美國空軍已經在2022年財政年度預算提案中，要求淘汰A-10攻擊機、F-15C戰鬥機、KC-135空中加油機、C-130運輸機等機種。
針對台海情勢緊張，若爆發衝突，美國被捲入其中避不可免，陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）指出，一旦美中因台海發生衝突，美方的基礎設施很可為遭受一連串猛烈的網路攻擊，包含電力網路、交通等，不只會影響到美軍部署，也會對美國民眾造成重大影響。
聯邦參議院軍事委員會主席瑞德（Jack Reed）則認為，中國武力入侵台灣，不會與第二次世界大戰西方盟軍登陸法國諾曼第的「D日」（D-day）相同，而是需耗費數個月的籌備行動，屆時網路攻擊將會是重點之一，美國社會也可能會受到重大破壞，空中與海上後勤補給與運輸也將會被打亂。聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）則指出，華府必須對台海問題進行模擬演練，並向下傳達美國基礎設施遭受破壞性網路攻擊的可能性，「在台海衝突中，發生的事不會侷限於台海。如果沒有戒慎以待，在第三次世界大戰開始之前就會輸了」。